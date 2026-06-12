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В Екатеринбурге открылся XIX международный фестиваль «Коляда-Plays»
Фото: Коляда-Театр | vk.com/club592673
Торжественное открытие XIX международного фестиваля театрального искусства «Коляда-Plays-2026» состоялось в Екатеринбурге. Церемония прошла возле здания «Коляда-театра».
Фестиваль продлится до 30 июня. Зрителей ждут спектакли, творческие встречи и другие события.
Это первый фестиваль, который проходит без его основателя, Николая Коляды. Также в этом году фестиваль не получил государственного гранта на проведение.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Фестиваль продлится до 30 июня. Зрителей ждут спектакли, творческие встречи и другие события.
Это первый фестиваль, который проходит без его основателя, Николая Коляды. Также в этом году фестиваль не получил государственного гранта на проведение.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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