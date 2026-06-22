Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают об ограничениях на продажу бензина в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ввели ограничения на продажу бензина. «Сигнал Урал» со ссылкой на операторов одной из АЗС «Газпромнефти» сообщает, что отпуск 92-го бензина допускается в объёме не более 40 литров на один автомобиль.
«КП-Екатеринбург» пишет о том же, но ссылается уже на автомобилистов. Также изданию дал комментарий депутат Госдумы Максим Иванов. Он утверждает, что в регионе дефицита топлива нет.
В департаменте информационной политики «Е1» не смогли прокомментировать сложившуюся ситуацию и посоветовали обращаться к министерству энергетики, а также к нефтегазовым компаниям.
Напомним, на днях автомобилисты стали жаловаться, что не на всех заправках в Свердловской области есть в наличии АИ-92 и АИ-95. Мероприятие для возрастной категории 18+
«КП-Екатеринбург» пишет о том же, но ссылается уже на автомобилистов. Также изданию дал комментарий депутат Госдумы Максим Иванов. Он утверждает, что в регионе дефицита топлива нет.
«Решение об ограничении на 40 литров, наверное, правильное. Когда люди начинают запасаться впрок, заливать бензин в канистры – это нездоровый ажиотаж. Нужно исключить спекуляции на эту тему. Если у вас бензобак на 80 литров, то спокойно заправляйтесь. Но покупать бензин с запасом "на чёрный день" неправильно»,
– сказал депутат.
В департаменте информационной политики «Е1» не смогли прокомментировать сложившуюся ситуацию и посоветовали обращаться к министерству энергетики, а также к нефтегазовым компаниям.
Напомним, на днях автомобилисты стали жаловаться, что не на всех заправках в Свердловской области есть в наличии АИ-92 и АИ-95. Мероприятие для возрастной категории 18+
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