СМИ сообщают об ограничениях на продажу бензина в Екатеринбурге

– сказал депутат.

«Решение об ограничении на 40 литров, наверное, правильное. Когда люди начинают запасаться впрок, заливать бензин в канистры – это нездоровый ажиотаж. Нужно исключить спекуляции на эту тему. Если у вас бензобак на 80 литров, то спокойно заправляйтесь. Но покупать бензин с запасом "на чёрный день" неправильно»,