Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский театр кукол получил «Золотую маску»
Фото: департаменте информационной политики Свердловской области
Екатеринбургский театр кукол стал лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль «Зойкина квартира» был признан лучшим в номинации «Лучший спектакль театра кукол», сообщает департамент информационной политики региона.
Постановка создана по пьесе Михаила Булгакова и рассказывает о людях, пытающихся выжить в условиях меняющейся Москвы эпохи НЭПа. Режиссёром спектакля выступил Игорь Казаков. Ранее работа уже стала лауреатом фестиваля «Сибирь. Terra Magica» и премии «Браво!».
По словам губернатора Дениса Паслера, в регионе работает 39 профессиональных театров, а театральные коллективы уже завоевали 63 премии «Золотая маска». Он также напомнил, что Свердловская область занимает третье место в России по количеству театров, впереди только Москва и Санкт-Петербург. Мероприятие для возрастной категории 18+
Постановка создана по пьесе Михаила Булгакова и рассказывает о людях, пытающихся выжить в условиях меняющейся Москвы эпохи НЭПа. Режиссёром спектакля выступил Игорь Казаков. Ранее работа уже стала лауреатом фестиваля «Сибирь. Terra Magica» и премии «Браво!».
По словам губернатора Дениса Паслера, в регионе работает 39 профессиональных театров, а театральные коллективы уже завоевали 63 премии «Золотая маска». Он также напомнил, что Свердловская область занимает третье место в России по количеству театров, впереди только Москва и Санкт-Петербург. Мероприятие для возрастной категории 18+
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