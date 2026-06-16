Екатеринбургский театр кукол получил «Золотую маску»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Екатеринбургский театр кукол стал лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакль «Зойкина квартира» был признан лучшим в номинации «Лучший спектакль театра кукол», сообщает департамент информационной политики региона.Постановка создана по пьесе Михаила Булгакова и рассказывает о людях, пытающихся выжить в условиях меняющейся Москвы эпохи НЭПа. Режиссёром спектакля выступил Игорь Казаков. Ранее работа уже стала лауреатом фестиваля «Сибирь. Terra Magica» и премии «Браво!».По словам губернатора Дениса Паслера, в регионе работает 39 профессиональных театров, а театральные коллективы уже завоевали 63 премии «Золотая маска». Он также напомнил, что Свердловская область занимает третье место в России по количеству театров, впереди только Москва и Санкт-Петербург. Мероприятие для возрастной категории 18+