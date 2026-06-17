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Владельца камышловсского «концлагеря» для собак отпустили из СИЗО

13.14 Пятница, 26 июня 2026
Фото: Ленинский суд Екатеринбурга
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Как стало известно
, предпринимателя Максима Щипачёва по ходатайству следствия
перевели из-под стражи под домашний арест. Решение вынесла судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Юлия Лобанова.

Напомним, согласно версии следствия, Щипачёв и его бизнес-партнёр Денис Неустроев, получавшие муниципальные контракты на отлов и кратковременное содержание бездомных собак, предоставляли подложные документы о фактически невыполненных работах, завышали их стоимость.

Про приют, на который долгое время жаловались зоозащитники,
писали в январе этого года, а в марте
публиковали видео из этого приюта, на котором, как утверждали волонтёры, был запечатлён мобильный крематорий, где сжигали собак.

Против Щипачёва возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Зоозащитники также добивались возбуждения дела по статье о жестоком обращении с животными, но в СК о предъявлении Щипачёву обвинений по этой статье не сообщали.

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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Страшный смерч в Кушве 22 июня 2026: что известно о последствиях урагана в Свердловской области

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12:43 В Красноуральске вынесли приговор по делу об ограблении советского актёра Воскресенского
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11:49 Делегации из 25 стран планируют принять участие в «Иннопроме» в Екатеринбурге
11:25 Режевчанина оставили без водительских прав из-за алкогольной зависимости
11:12 На рейс «Екатеринбург – Пекин» не пропустили пассажира с оправами для очков
10:37 Юристку из Алапаевска осудили за обман 21 клиента
09:58 В Екатеринбурге на десять суток арестовали водителя за игнорирование требования убрать тонировку
09:21 16 иностранцев выдворяют после рейда полиции в Екатеринбурге
22:36 Новый российский тягач «Валдай 45 PRO» отправился в автопробег через девять городов страны
20:56 Уборщица из ресторана в Каменске-Уральском поработает на государство
20:36 Больница в пострадавшей от катаклизма Кушве работает в штатном режиме
19:04 Виновный в гибели пассажира лодки на Невьянском пруду ограничен в свободе
18:41 Артефакты подпольного рынка пополнили «Музей об ЭТОМ»
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17:13 Карпинскому чиновнику всё же придётся платить штраф за нечищеные дороги
17:08 Орджоникидзевский район Екатеринбурга возглавил бывший следователь МВД
16:39 В Екатеринбурге назначен новый глава Орджоникидзевского района
16:31 Беспилотники свердловчанам сегодня больше не угрожают
16:15 Суд обязал региональное министерство ликвидировать свалку у жилых домов в Екатеринбурге
15:41 За травмы двух женщина оштрафована управляющая компания в Нижней Туре
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