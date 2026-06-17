Возрастное ограничение 18+
Владельца камышловсского «концлагеря» для собак отпустили из СИЗО
Фото: Ленинский суд Екатеринбурга
Как стало известно , предпринимателя Максима Щипачёва по ходатайству следствия
перевели из-под стражи под домашний арест. Решение вынесла судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Юлия Лобанова.
Напомним, согласно версии следствия, Щипачёв и его бизнес-партнёр Денис Неустроев, получавшие муниципальные контракты на отлов и кратковременное содержание бездомных собак, предоставляли подложные документы о фактически невыполненных работах, завышали их стоимость.
Про приют, на который долгое время жаловались зоозащитники, писали в январе этого года, а в марте
публиковали видео из этого приюта, на котором, как утверждали волонтёры, был запечатлён мобильный крематорий, где сжигали собак.
Против Щипачёва возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Зоозащитники также добивались возбуждения дела по статье о жестоком обращении с животными, но в СК о предъявлении Щипачёву обвинений по этой статье не сообщали. Мероприятие для возрастной категории 18+
перевели из-под стражи под домашний арест. Решение вынесла судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Юлия Лобанова.
Напомним, согласно версии следствия, Щипачёв и его бизнес-партнёр Денис Неустроев, получавшие муниципальные контракты на отлов и кратковременное содержание бездомных собак, предоставляли подложные документы о фактически невыполненных работах, завышали их стоимость.
Про приют, на который долгое время жаловались зоозащитники, писали в январе этого года, а в марте
публиковали видео из этого приюта, на котором, как утверждали волонтёры, был запечатлён мобильный крематорий, где сжигали собак.
Против Щипачёва возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Зоозащитники также добивались возбуждения дела по статье о жестоком обращении с животными, но в СК о предъявлении Щипачёву обвинений по этой статье не сообщали. Мероприятие для возрастной категории 18+
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