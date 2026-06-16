Водители жалуются на дефицит бензина на свердловских АЗС

«При проведении внеплановых выездных проверок служба выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам»,