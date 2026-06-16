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Водители жалуются на дефицит бензина на свердловских АЗС
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Автомобилисты жалуются, что в Свердловской области не на всех заправках есть бензин таких марок, как АИ-92 и АИ-95.
Об этой проблеме сообщают наши читатели и пишут в СМИ. По данным ЕАН, перебои с бензином также наблюдаются в Челябинской области и Башкирии. Также сообщается, что на некоторых АЗС подняли цены на «дефицитные» марки.
Редактор издания «Нефть и капитал» Александр Бобылев считает, что такая ситуация возникла не из-за общего дефицита топлива. По его мнению, это локальные проблемы конкретных АЗС и сетей.
АН «Между строк» обратило внимание на сообщение ФАС, в котором антимонопольная служба связывает рост цен со сговором некоторых игроков на рынке.
Утверждается, что они «систематически совершали действия на биржевых торгах, которые приводили к выкупу всего объёма топлива, запланированного для реализации на бирже».
Официальных комментариев по поводу проблемы с бензином пока не было. Мероприятие для возрастной категории 18+
Об этой проблеме сообщают наши читатели и пишут в СМИ. По данным ЕАН, перебои с бензином также наблюдаются в Челябинской области и Башкирии. Также сообщается, что на некоторых АЗС подняли цены на «дефицитные» марки.
Редактор издания «Нефть и капитал» Александр Бобылев считает, что такая ситуация возникла не из-за общего дефицита топлива. По его мнению, это локальные проблемы конкретных АЗС и сетей.
АН «Между строк» обратило внимание на сообщение ФАС, в котором антимонопольная служба связывает рост цен со сговором некоторых игроков на рынке.
«При проведении внеплановых выездных проверок служба выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. В действиях компаний обнаружены признаки антиконкурентного соглашения с целью получения дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам»,
– говорится в сообщении антимонопольщиков.
Утверждается, что они «систематически совершали действия на биржевых торгах, которые приводили к выкупу всего объёма топлива, запланированного для реализации на бирже».
Официальных комментариев по поводу проблемы с бензином пока не было. Мероприятие для возрастной категории 18+
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