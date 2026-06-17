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В Красноуральске вынесли приговор по делу об ограблении советского актёра Воскресенского
Фото: Красноуральский городской суд
Красноуральский городской суд огласил приговор по делу об ограблении советского актёра Вячеслава Воскресенского, исполнившего главную роль в фильме «Финист – Ясный сокол». Виновными признаны местные жители Артём Валеев и Глеб Дербенёв.
Обоих признали виновными в разбойном нападении, сопряжённом с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и незаконным проникновением в жилище. Глебу Дербенёву назначили 8 лет 6 месяцев лишения свободы, а Артёму Валееву – 7 лет 8 месяцев. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Также с осуждённых взыскана сумма ущерба – 105 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отдельно в отмечается, что Валееву также инкриминирован ряд других эпизодов имущественных преступлений, включая две кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ), два факта мелкого хищения (ст. 158.1 УК РФ) и один грабёж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Мероприятие для возрастной категории 18+
Обоих признали виновными в разбойном нападении, сопряжённом с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и незаконным проникновением в жилище. Глебу Дербенёву назначили 8 лет 6 месяцев лишения свободы, а Артёму Валееву – 7 лет 8 месяцев. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Также с осуждённых взыскана сумма ущерба – 105 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отдельно в отмечается, что Валееву также инкриминирован ряд других эпизодов имущественных преступлений, включая две кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ), два факта мелкого хищения (ст. 158.1 УК РФ) и один грабёж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Мероприятие для возрастной категории 18+
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