В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в хищении 1,2 млн по указанию мошенников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле задержали предполагаемого курьера мошенников. Задержанный был уверен, что устроился на обычную работу.Как рассказали Вечерним ведомостям в МУ МВД России «Нижнетагильское», задержанным оказался 30-летний екатеринбуржец. Его подозревают в хищении у 59-летнего местного жителя 1,2 миллиона рублей. При задержании житель уральской столицы пояснил, что искал подработку и нашёл объявление о вакансии курьера с выгодными условиями. По его словам, он не спешил соглашаться на работу. Сперва он изучил отзывы о компании, её сайт, проверил ИНН, но не нашёл ничего подозрительного.В полиции сообщили, что сайт, на который заходил задержанный, был поддельным. Также правоохранители отметили, что мошенники не проявляли спешки во время общения, грамотно отвечали на вопросы и предлагали подписание официального договора. В итоге у мужчины сложилось ложное впечатление, что он будет работать законно.Тем не менее на екатеринбуржца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас его проверяют на другие эпизоды. Мероприятие для возрастной категории 18+