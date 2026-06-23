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В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в хищении 1,2 млн по указанию мошенников
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле задержали предполагаемого курьера мошенников. Задержанный был уверен, что устроился на обычную работу.
Как рассказали Вечерним ведомостям в МУ МВД России «Нижнетагильское», задержанным оказался 30-летний екатеринбуржец. Его подозревают в хищении у 59-летнего местного жителя 1,2 миллиона рублей. При задержании житель уральской столицы пояснил, что искал подработку и нашёл объявление о вакансии курьера с выгодными условиями. По его словам, он не спешил соглашаться на работу. Сперва он изучил отзывы о компании, её сайт, проверил ИНН, но не нашёл ничего подозрительного.
В полиции сообщили, что сайт, на который заходил задержанный, был поддельным. Также правоохранители отметили, что мошенники не проявляли спешки во время общения, грамотно отвечали на вопросы и предлагали подписание официального договора. В итоге у мужчины сложилось ложное впечатление, что он будет работать законно.
Тем не менее на екатеринбуржца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас его проверяют на другие эпизоды. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали Вечерним ведомостям в МУ МВД России «Нижнетагильское», задержанным оказался 30-летний екатеринбуржец. Его подозревают в хищении у 59-летнего местного жителя 1,2 миллиона рублей. При задержании житель уральской столицы пояснил, что искал подработку и нашёл объявление о вакансии курьера с выгодными условиями. По его словам, он не спешил соглашаться на работу. Сперва он изучил отзывы о компании, её сайт, проверил ИНН, но не нашёл ничего подозрительного.
В полиции сообщили, что сайт, на который заходил задержанный, был поддельным. Также правоохранители отметили, что мошенники не проявляли спешки во время общения, грамотно отвечали на вопросы и предлагали подписание официального договора. В итоге у мужчины сложилось ложное впечатление, что он будет работать законно.
Тем не менее на екатеринбуржца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас его проверяют на другие эпизоды. Мероприятие для возрастной категории 18+
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