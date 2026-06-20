В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 25 июня, в Свердловской области в очередной раз официально объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства приведены в готовность и принимают меры для обеспечения безопасности населения.В целях безопасности в отдельных районах могут быть временно введены ограничения на работу мобильной связи и интернета. Вместе с объявлением о введении режима власти области распространяют напоминание о правилах поведения в сложившейся обстановке. Категорически запрещается подбирать любые обломки или фрагменты неизвестного происхождения и пытаться их перемещать — это может быть опасно для жизни. Жителям региона запрещена съёмка и распространение любой информации о работе систем противовоздушной обороны или беспилотных летательных аппаратов.При обнаружении любых подозрительных объектов от граждан требуют не приближаться к таким предметам, а незамедлительно сообщить об этом по единому номеру экстренных служб — 112. Об отмене режима беспилотной опасности будет объявлено особо. Мероприятие для возрастной категории 18+