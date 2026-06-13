В Верхотурье при пожаре в жилом доме спасли двух человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Верхотурье произошёл крупный пожар в двухквартирном жилом доме на улице Центральной. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, огонь охватил надворные постройки и перекинулся на жилое здание.В результате пожара были повреждены кровля, перекрытия, стены дома и находившееся внутри имущество. Общая площадь возгорания составила 174 квадратных метра. Во время тушения сотрудники пожарной охраны спасли из дома двух человек. Пострадавших нет.На ликвидацию пожара потребовалось 63 минуты. С огнём боролись 13 пожарных и три единицы техники. Причину возгорания в настоящее время устанавливают дознаватели МЧС.По данным МЧС России по Свердловской области, за прошедшие сутки в регионе ликвидировали 12 пожаров, из которых четыре произошли в жилом секторе.Спасатели также сообщили, что в 25% случаев причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём. Ещё 8% пожаров произошли в результате поджогов.Мероприятие для возрастной категории 18+