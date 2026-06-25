В Екатеринбурге на десять суток арестовали водителя за игнорирование требования убрать тонировку





– напомнили в пресс-группе. «Согласно установленным регламентом нормам, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. Обращаем внимание, что тонировка передних стекол увеличивает риск возникновения ДТП, особенно в темное время суток и в условиях плохой погоды»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге арестовали водителя, которого не один раз просили снять тонировку со стёкол автомобиля.Как сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, но мужчина продолжал игнорировать требования полицейских.На этот раз из-за этого автовладельца арестовали на десять суток. Такое наказание избрал для него Октябрьский районный суд, признав водителя виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ – «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».Мероприятие для возрастной категории 18+