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В Екатеринбурге на десять суток арестовали водителя за игнорирование требования убрать тонировку
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге арестовали водителя, которого не один раз просили снять тонировку со стёкол автомобиля.
Как сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, но мужчина продолжал игнорировать требования полицейских.
На этот раз из-за этого автовладельца арестовали на десять суток. Такое наказание избрал для него Октябрьский районный суд, признав водителя виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ – «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».
Как сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, водителя неоднократно привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, но мужчина продолжал игнорировать требования полицейских.
На этот раз из-за этого автовладельца арестовали на десять суток. Такое наказание избрал для него Октябрьский районный суд, признав водителя виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ – «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».
«Согласно установленным регламентом нормам, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. Обращаем внимание, что тонировка передних стекол увеличивает риск возникновения ДТП, особенно в темное время суток и в условиях плохой погоды»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– напомнили в пресс-группе.
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