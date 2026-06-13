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В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке спасли семь человек

17.21 Воскресенье, 21 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Пожар начался ночью 20 июня в жилом доме на улице Латвийской в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 23.57, сообщили в МЧС России по Свердловской области.

Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 25 кв. м. В результате были повреждены домашнее имущество и внутренняя отделка помещения. По данным ведомства, один человек получил травмы.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек, среди которых были шестеро детей. Ещё семерых жильцов пожарные вывели по лестничным маршам с использованием спасательного устройства.

На месте работали 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. В 00.15 пожар удалось локализовать, в 00.23 было ликвидировано открытое горение. Полностью завершить проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные смогли к 02.28, сообщили в МЧС России по Свердловской области.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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15:21 В Белоярском 13-летний водитель мопеда устроил ДТП с автомобилем
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12:51 В Каменске-Уральском спасли 89-летнего мужчину, который провёл ночь в яме
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