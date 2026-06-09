Возрастное ограничение 18+
Неизвестный на самокате сбил четырёхлетнего мальчика в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 17 июня, примерно в 17.40 в Екатеринбурге возле дома №38 по улице Селькоровской неизвестный на электросамокате сбил четырёхлетнего мальчика на пешеходном переходе и скрылся.
Как сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, в результате ребёнку потребовалась медицинская помощь. Бригада скорой доставила его в ДГКБ № 9, где после оказания помощи его отпустили домой.
Водителя, скрывшегося с места ДТП, разыскивают.
Как сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, в результате ребёнку потребовалась медицинская помощь. Бригада скорой доставила его в ДГКБ № 9, где после оказания помощи его отпустили домой.
Водителя, скрывшегося с места ДТП, разыскивают.
«Оставление места ДТП водителем средства индивидуальной мобильности (СИМ) является нарушением "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием" и согласно части 2 статьи 12.27 КоАП РФ влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1 года 6 месяцев либо административный арест до 15 суток»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– сказали в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Серове сбили 12-летнего мальчика на велосипеде
18 июня 2026
18 июня 2026