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Неизвестный на самокате сбил четырёхлетнего мальчика в Екатеринбурге

13.30 Четверг, 18 июня 2026
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
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Вчера, 17 июня, примерно в 17.40 в Екатеринбурге возле дома №38 по улице Селькоровской неизвестный на электросамокате сбил четырёхлетнего мальчика на пешеходном переходе и скрылся.

Как сообщили Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, в результате ребёнку потребовалась медицинская помощь. Бригада скорой доставила его в ДГКБ № 9, где после оказания помощи его отпустили домой.

Водителя, скрывшегося с места ДТП, разыскивают.

«Оставление места ДТП водителем средства индивидуальной мобильности (СИМ) является нарушением "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием" и согласно части 2 статьи 12.27 КоАП РФ влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1 года 6 месяцев либо административный арест до 15 суток»,

– сказали в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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13:30 Неизвестный на самокате сбил четырёхлетнего мальчика в Екатеринбурге
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