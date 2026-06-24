На рейс «Екатеринбург – Пекин» не пропустили пассажира с оправами для очков





– отметили в ведомстве. «За нарушение этой статьи судом может быть наложен штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Инспекторы таможенного поста Кольцово не пропустили на рейс «Екатеринбург – Пекин» пассажира из-за коммерческой партии пластиковых оправ для очков в его рюкзаке.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, у мужчины в рюкзаке было 100 пластиковых оправ. Сам он признался, что вёз их в Пекин для обмена у поставщика. О том, что товары не для личного пользования необходимо декларировать, он не знал.В итоге на пассажира возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование товаров).Мероприятие для возрастной категории 18+