Возрастное ограничение 18+
На рейс «Екатеринбург – Пекин» не пропустили пассажира с оправами для очков
Фото: Уральское таможенное управление
Инспекторы таможенного поста Кольцово не пропустили на рейс «Екатеринбург – Пекин» пассажира из-за коммерческой партии пластиковых оправ для очков в его рюкзаке.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, у мужчины в рюкзаке было 100 пластиковых оправ. Сам он признался, что вёз их в Пекин для обмена у поставщика. О том, что товары не для личного пользования необходимо декларировать, он не знал.
В итоге на пассажира возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование товаров).
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, у мужчины в рюкзаке было 100 пластиковых оправ. Сам он признался, что вёз их в Пекин для обмена у поставщика. О том, что товары не для личного пользования необходимо декларировать, он не знал.
В итоге на пассажира возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование товаров).
«За нарушение этой статьи судом может быть наложен штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– отметили в ведомстве.
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