Возрастное ограничение 18+
Режевчанина оставили без водительских прав из-за алкогольной зависимости
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Режевской городской суд прекратил действие водительского удостоверения местного жителя из-за алкогольной зависимости.
Как объяснили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина с 2019 года наблюдается у врача-нарколога из-за проблем с алкоголем. Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», водить машину при алкогольной зависимости нельзя, но у мужчины оставались водительские права.
В суде мужчина не стал спорить с формальными основаниями для лишения прав, но просил оставить их, объяснив, что машина ему необходима для работы и для того, чтобы возить супругу в лечебные учреждения. Также он заверил, что не садится за руль пьяным.
Однако суду этого было недостаточно.
Решение суда ещё может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как объяснили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина с 2019 года наблюдается у врача-нарколога из-за проблем с алкоголем. Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», водить машину при алкогольной зависимости нельзя, но у мужчины оставались водительские права.
В суде мужчина не стал спорить с формальными основаниями для лишения прав, но просил оставить их, объяснив, что машина ему необходима для работы и для того, чтобы возить супругу в лечебные учреждения. Также он заверил, что не садится за руль пьяным.
Однако суду этого было недостаточно.
«Суд признал приведенные доводы несостоятельными и не имеющими юридической силы, отметив, что доказательств снятия с учета или стойкой ремиссии заболевания в материалы дела представлено не было. На основании вышеизложенного, суд удовлетворил административное исковое заявление и прекратил действие водительских прав»,
– рассказали в пресс-службе.
Решение суда ещё может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию