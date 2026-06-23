Режевчанина оставили без водительских прав из-за алкогольной зависимости

– рассказали в пресс-службе.

«Суд признал приведенные доводы несостоятельными и не имеющими юридической силы, отметив, что доказательств снятия с учета или стойкой ремиссии заболевания в материалы дела представлено не было. На основании вышеизложенного, суд удовлетворил административное исковое заявление и прекратил действие водительских прав»,