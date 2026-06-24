Возрастное ограничение 18+

Юристку из Алапаевска осудили за обман 21 клиента

10.37 Пятница, 26 июня 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Алапаевский городской суд вынес приговор местной жительнице Ирине Останиной, которая, согласно материалам дела, создавала видимость оказания юридических услуг, не предоставляя их на самом деле.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, свои услуги Останина «оказывала» в статусе самозанятой. Она брала деньги за подачу исковых заявлений и участие в судебных заседаниях, но на самом деле, как установили в суде, не делала этого. При этом женщина сообщала своим клиентам о вынесенных судебных решениях и об обжаловании судебных актов в вышестоящих инстанциях, продолжая брать деньги за свои услуги.

Сообщается, что от её действий пострадал 21 человек. Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.

Суд признал женщину виновной по частям 1, 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере) и назначил ей 4 года принудительных работ в исправительном центре с удержанием 10 % заработка в доход государства. Также осуждённой запрещено будет оказывать юридические услуги следующие 2 года 10 месяцев.

Отмечается, что от наказания по части 1 статьи 159 УК РФ женщину освободили в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Проводившую «лечебные медитации» екатеринбурженку будут судить за мошенничество
24 июня 2026
Подростка из Татарстана признали виновным в хищении у жительницы Ирбита 2,5 млн рублей
22 июня 2026
В Екатеринбурге за продажу персональных данных осудили экс-инспектора ДПС
19 июня 2026
Пожилого новоуральца признали виновным в реабилитации нацизма
22 июня 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Страшный смерч в Кушве 22 июня 2026: что известно о последствиях урагана в Свердловской области

Фото разрушений и реакция властей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:25 Режевчанина оставили без водительских прав из-за алкогольной зависимости
11:12 На рейс «Екатеринбург – Пекин» не пропустили пассажира с оправами для очков
10:37 Юристку из Алапаевска осудили за обман 21 клиента
09:58 В Екатеринбурге на десять суток арестовали водителя за игнорирование требования убрать тонировку
09:21 16 иностранцев выдворяют после рейда полиции в Екатеринбурге
22:36 Новый российский тягач «Валдай 45 PRO» отправился в автопробег через девять городов страны
20:56 Уборщица из ресторана в Каменске-Уральском поработает на государство
20:36 Больница в пострадавшей от катаклизма Кушве работает в штатном режиме
19:04 Виновный в гибели пассажира лодки на Невьянском пруду ограничен в свободе
18:41 Артефакты подпольного рынка пополнили «Музей об ЭТОМ»
18:17 Екатеринбурженка получила долгий срок за убийство сожителя в новогоднюю ночь
17:13 Карпинскому чиновнику всё же придётся платить штраф за нечищеные дороги
17:08 Орджоникидзевский район Екатеринбурга возглавил бывший следователь МВД
16:39 В Екатеринбурге назначен новый глава Орджоникидзевского района
16:31 Беспилотники свердловчанам сегодня больше не угрожают
16:15 Суд обязал региональное министерство ликвидировать свалку у жилых домов в Екатеринбурге
15:41 За травмы двух женщина оштрафована управляющая компания в Нижней Туре
15:36 Авито запустил тестирование рекомендаций соседей для поиска мастеров по ремонту
15:27 Каждый второй россиянин готов переплатить за мастера с портфолио
14:49 Около двух десятков мостов может появиться в Екатеринбурге в ближайшие двадцать лет
12:42 Штраф за избиение полицейских получил мужчина в Первоуральске
12:13 В десятый раз День Исети проведут в Екатеринбурге
11:42 Штраф за пользование чужой картой получил режевчанин
11:22 Культовый фильм Нолана покажут в Ельцин-центре
11:06 В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности
10:54 В путь по самой длинной узкоколейке мира зовёт «УралПролаз»
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
11:25 Режевчанина оставили без водительских прав из-за алкогольной зависимости
11:12 На рейс «Екатеринбург – Пекин» не пропустили пассажира с оправами для очков
10:37 Юристку из Алапаевска осудили за обман 21 клиента
09:58 В Екатеринбурге на десять суток арестовали водителя за игнорирование требования убрать тонировку
09:21 16 иностранцев выдворяют после рейда полиции в Екатеринбурге
22:36 Новый российский тягач «Валдай 45 PRO» отправился в автопробег через девять городов страны
20:56 Уборщица из ресторана в Каменске-Уральском поработает на государство
20:36 Больница в пострадавшей от катаклизма Кушве работает в штатном режиме
19:04 Виновный в гибели пассажира лодки на Невьянском пруду ограничен в свободе
18:41 Артефакты подпольного рынка пополнили «Музей об ЭТОМ»
18:17 Екатеринбурженка получила долгий срок за убийство сожителя в новогоднюю ночь
17:13 Карпинскому чиновнику всё же придётся платить штраф за нечищеные дороги
17:08 Орджоникидзевский район Екатеринбурга возглавил бывший следователь МВД
16:39 В Екатеринбурге назначен новый глава Орджоникидзевского района
16:31 Беспилотники свердловчанам сегодня больше не угрожают
16:15 Суд обязал региональное министерство ликвидировать свалку у жилых домов в Екатеринбурге
15:41 За травмы двух женщина оштрафована управляющая компания в Нижней Туре
15:36 Авито запустил тестирование рекомендаций соседей для поиска мастеров по ремонту
15:27 Каждый второй россиянин готов переплатить за мастера с портфолио
14:49 Около двух десятков мостов может появиться в Екатеринбурге в ближайшие двадцать лет
12:42 Штраф за избиение полицейских получил мужчина в Первоуральске
12:13 В десятый раз День Исети проведут в Екатеринбурге
11:42 Штраф за пользование чужой картой получил режевчанин
11:22 Культовый фильм Нолана покажут в Ельцин-центре
11:06 В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности
10:54 В путь по самой длинной узкоколейке мира зовёт «УралПролаз»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK