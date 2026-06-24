Возрастное ограничение 18+
Юристку из Алапаевска осудили за обман 21 клиента
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Алапаевский городской суд вынес приговор местной жительнице Ирине Останиной, которая, согласно материалам дела, создавала видимость оказания юридических услуг, не предоставляя их на самом деле.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, свои услуги Останина «оказывала» в статусе самозанятой. Она брала деньги за подачу исковых заявлений и участие в судебных заседаниях, но на самом деле, как установили в суде, не делала этого. При этом женщина сообщала своим клиентам о вынесенных судебных решениях и об обжаловании судебных актов в вышестоящих инстанциях, продолжая брать деньги за свои услуги.
Сообщается, что от её действий пострадал 21 человек. Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.
Суд признал женщину виновной по частям 1, 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере) и назначил ей 4 года принудительных работ в исправительном центре с удержанием 10 % заработка в доход государства. Также осуждённой запрещено будет оказывать юридические услуги следующие 2 года 10 месяцев.
Отмечается, что от наказания по части 1 статьи 159 УК РФ женщину освободили в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, свои услуги Останина «оказывала» в статусе самозанятой. Она брала деньги за подачу исковых заявлений и участие в судебных заседаниях, но на самом деле, как установили в суде, не делала этого. При этом женщина сообщала своим клиентам о вынесенных судебных решениях и об обжаловании судебных актов в вышестоящих инстанциях, продолжая брать деньги за свои услуги.
Сообщается, что от её действий пострадал 21 человек. Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.
Суд признал женщину виновной по частям 1, 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере) и назначил ей 4 года принудительных работ в исправительном центре с удержанием 10 % заработка в доход государства. Также осуждённой запрещено будет оказывать юридические услуги следующие 2 года 10 месяцев.
Отмечается, что от наказания по части 1 статьи 159 УК РФ женщину освободили в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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