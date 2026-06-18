В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве в 2004 году





рассказали в областном СКР. «В ходе проведённой работы удалось выйти на след фигуранта, фактически проживавшего в Санкт-Петербурге, установить его местонахождение и задержать. Фигурант дал признательные показания, детализировав их в ходе проверки показаний на месте»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве мужчины, спавшего в хозяйственном строении у одного из домов по улице Тюменской днём 3 ноября 2004 года.Виновным признали ныне 45-летнего мужчину. Согласно материалам дела, в тот день он был пьян и совершил убийство из корыстных побуждений: осуждённый задушил потерпевшего шнурком, а затем украл у него 1500 рублей и одежду. После этого он уехал в другой регион, чтобы скрыться.Раскрыть преступление удалось после повторного анализа и исследования вещественных доказательств.Суд признал его виновным по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений, сопряжённое с разбоем) и приговорил к 8 годам в исправительной колонии строгого режима. Мероприятие для возрастной категории 18+