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Новый российский тягач «Валдай 45 PRO» отправился в автопробег через девять городов страны

22.36 Четверг, 25 июня 2026
Фото: пресс-служба Авито
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Автопробег нового магистрального тягача «Валдай 45 PRO» стартовал в России. Маршрут протяженностью около 7 тысяч километров пройдет через девять городов — от Ростова-на-Дону до Омска. В ходе поездки участники посетят дилерские центры и встретятся с представителями транспортной отрасли.

За рулем тягача в различных этапах автопробега выступят автоблогеры Настя Туман и Екатерина Пьяных, известная под псевдонимом Merdgio. Организаторами проекта выступили компания «Современные транспортные технологии» и Авито Спецтехника.

«Валдай 45 PRO» — новый российский магистральный тягач, производство которого организовано в России. Одновременно со стартом автопробега производитель открыл прием предварительных заказов на автомобиль через площадку Авито Спецтехника. Первые десять покупателей смогут получить скидку от производителя в размере 100 тысяч рублей.

По данным организаторов, модель предназначена для магистральных перевозок и дальних рейсов. Производитель заявляет, что при разработке автомобиля учитывались требования российских перевозчиков.

В Авито отмечают, что все больше покупателей коммерческой техники используют интернет-площадки для поиска и выбора транспорта. По словам коммерческого директора Авито Спецтехника Андрея Горна, около 13% рынка спецтехники сегодня приходится на продажи через сервис.

«Рынок спецтехники и коммерческого транспорта традиционно считался одним из самых консервативных, однако сегодня мы наблюдаем его активную цифровую трансформацию. Уже более 65% потенциальных покупателей начинают поиск техники в интернете, а каждая третья сделка проходит с использованием онлайн-инструментов. В этих условиях цифровые платформы становятся важной точкой взаимодействия между производителями, дилерами и клиентами. Уже сейчас 13% всего рынка спецтехники продается на Авито. Если вернуться на пять лет назад, это были, может быть, 2–3%, и уже тогда такие объемы для онлайн-платформ и консервативного рынка казались очень большими. Как один из ключевых игроков рынка, мы видим большой потенциал в объединении усилий производителей, дилеров и цифровых сервисов для дальнейшего развития отрасли. Эксклюзивный запуск предпродаж «Валдай 45 PRO» на Авито Спецтехнике — пример того, как современные цифровые инструменты помогают быстрее выводить новые модели на рынок и сделать их доступнее для бизнеса», — отметил коммерческий директор Авито Спецтехника Андрей Горн.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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16:39 В Екатеринбурге назначен новый глава Орджоникидзевского района
16:31 Беспилотники свердловчанам сегодня больше не угрожают
16:15 Суд обязал региональное министерство ликвидировать свалку у жилых домов в Екатеринбурге
15:41 За травмы двух женщина оштрафована управляющая компания в Нижней Туре
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12:42 Штраф за избиение полицейских получил мужчина в Первоуральске
12:13 В десятый раз День Исети проведут в Екатеринбурге
11:42 Штраф за пользование чужой картой получил режевчанин
11:22 Культовый фильм Нолана покажут в Ельцин-центре
11:06 В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности
10:54 В путь по самой длинной узкоколейке мира зовёт «УралПролаз»
10:14 Почти пять миллиардов потратит Свердловская область на обновление коммунальных сетей
21:10 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» смертельные травмы получил тракторист
20:55 На «Кафедре» в Екатеринбурге НЛО станут опознанными летающими объектами
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