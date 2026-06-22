Новый российский тягач «Валдай 45 PRO» отправился в автопробег через девять городов страны

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Автопробег нового магистрального тягача «Валдай 45 PRO» стартовал в России. Маршрут протяженностью около 7 тысяч километров пройдет через девять городов — от Ростова-на-Дону до Омска. В ходе поездки участники посетят дилерские центры и встретятся с представителями транспортной отрасли.За рулем тягача в различных этапах автопробега выступят автоблогеры Настя Туман и Екатерина Пьяных, известная под псевдонимом Merdgio. Организаторами проекта выступили компания «Современные транспортные технологии» и Авито Спецтехника.«Валдай 45 PRO» — новый российский магистральный тягач, производство которого организовано в России. Одновременно со стартом автопробега производитель открыл прием предварительных заказов на автомобиль через площадку Авито Спецтехника. Первые десять покупателей смогут получить скидку от производителя в размере 100 тысяч рублей.По данным организаторов, модель предназначена для магистральных перевозок и дальних рейсов. Производитель заявляет, что при разработке автомобиля учитывались требования российских перевозчиков.В Авито отмечают, что все больше покупателей коммерческой техники используют интернет-площадки для поиска и выбора транспорта. По словам коммерческого директора Авито Спецтехника Андрея Горна, около 13% рынка спецтехники сегодня приходится на продажи через сервис.«Рынок спецтехники и коммерческого транспорта традиционно считался одним из самых консервативных, однако сегодня мы наблюдаем его активную цифровую трансформацию. Уже более 65% потенциальных покупателей начинают поиск техники в интернете, а каждая третья сделка проходит с использованием онлайн-инструментов. В этих условиях цифровые платформы становятся важной точкой взаимодействия между производителями, дилерами и клиентами. Уже сейчас 13% всего рынка спецтехники продается на Авито. Если вернуться на пять лет назад, это были, может быть, 2–3%, и уже тогда такие объемы для онлайн-платформ и консервативного рынка казались очень большими. Как один из ключевых игроков рынка, мы видим большой потенциал в объединении усилий производителей, дилеров и цифровых сервисов для дальнейшего развития отрасли. Эксклюзивный запуск предпродаж «Валдай 45 PRO» на Авито Спецтехнике — пример того, как современные цифровые инструменты помогают быстрее выводить новые модели на рынок и сделать их доступнее для бизнеса», — отметил коммерческий директор Авито Спецтехника Андрей Горн. Мероприятие для возрастной категории 18+