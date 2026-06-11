Суд взыскал с «Пятерочки» более 600 тысяч рублей за травму пенсионера в Екатеринбурге

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловский областной суд оставил без изменения решение о взыскании с ООО «Агроторг» (сеть магазинов «Пятерочка») 606 тысяч рублей в пользу пенсионера, получившего тяжелую травму после конфликта с сотрудником магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.Инцидент произошел в ноябре 2025 года в магазине на улице Репина. После жалоб покупателей на мужчину, просившего милостыню у входа, сотрудник торговой точки потребовал, чтобы он покинул помещение. Пенсионер, страдающий психическим расстройством, выполнил требование, однако работник догнал его на улице и толкнул. В результате падения мужчина получил тяжелый перелом ноги.Пострадавшего госпитализировали и провели операцию, однако из-за осложнений перелом сросся неправильно. По данным суда, до настоящего времени пенсионер вынужден передвигаться с помощью подручных средств и нуждается в постоянном уходе.Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск, поданный в интересах пострадавшего, и взыскал с работодателя сотрудника 600 тысяч рублей компенсации морального вреда и 6 тысяч рублей материального ущерба.Представители ООО «Агроторг» обжаловали решение, настаивая, что ответственность должен нести непосредственно работник, поскольку его действия якобы были вызваны личными мотивами и не связаны с исполнением трудовых обязанностей. Кроме того, компания сочла размер компенсации завышенным.Однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отклонила эти доводы. Как отметили в суде, конфликт возник в помещении магазина, а сотрудник действовал в процессе выполнения своих трудовых обязанностей, реагируя на жалобы покупателей. Апелляционная инстанция также указала, что пенсионер выполнил требование покинуть магазин и не провоцировал конфликт.Решение суда вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+