Облсуд оставил в силе приговор жительнице Карпинска за издевательства над девушкой с инвалидностью

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловский областной суд оставил без изменения приговор жительнице Карпинска Наталье Бродовиковой, осужденной на 9 лет и 6 месяцев колонии за насилие над 24-летней девушкой с инвалидностью. Решение вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.Преступление произошло в ночь с 16 на 17 мая 2025 года в одном из домов Карпинска. По данным суда, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения Бродовикова избила потерпевшую и совершила в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После произошедшего девушка покончила с собой.Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Подсудимая вину не признала. В апреле 2026 года Карпинский городской суд признал ее виновной в двух преступлениях и назначил 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год.Кроме того, с осужденной взыскали 1 млн рублей компенсации морального вреда и 80,8 тыс. рублей материального ущерба. Приговор обжаловали Бродовикова и ее адвокат, апелляционное представление также внес прокурор, однако областной суд не нашел оснований для изменения решения. Мероприятие для возрастной категории 18+