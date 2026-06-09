Заказ еды на имя Гитлера обошёлся тагильскому студенту в пять суток ареста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес постановление об административном аресте в отношении 18-летнего студента строительного колледжа. Молодой человек признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики.На прошлой неделе, 9 июня, студент сфотографировал запрещённую символику, нарисованную на парте в учебном заведении, и опубликовал снимок в открытом чате мессенджера. Осознав последствия, юноша рисунок стёр, а фотографию из сети удалил (что суд зачёл как добровольное устранение нарушения). Однако в ходе разбирательства всплыло дополнительное обстоятельство, добавившее делу неожиданный колорит: выяснилось, что молодой человек также оформил заказ в фуд-корте торгового центра на имя «Адольф Гитлер». Очевидно, студент счёл это остроумной шуткой. Но судью это смешным не показалось.Несмотря на то, что в процессе студент вину признал полностью и заявил о раскаянии, суд счёл, что штрафом в данном случае не обойтись. В итоге молодому человеку назначили административный арест сроком на пять суток.Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение десяти дней. Мероприятие для возрастной категории 18+