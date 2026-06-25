Уборщица из ресторана в Каменске-Уральском поработает на государство

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Синарский районный суд Каменска-Уральского сегодня, 25 июня, вынес приговор местной жительнице 1979 года рождения. Она признана виновной в хулиганстве с применением насилия в отношении несовершеннолетней.Инцидент произошёл 8 февраля 2026 года в ресторане, расположенном на первом этаже одного из торговых центров Каменска-Уральского. Осуждённая работала в заведении уборщицей по гражданско-правовому договору. Конфликт вспыхнул после того, как малознакомая ей несовершеннолетняя девочка 2011 года рождения сделала женщине замечание. Вместо того чтобы проигнорировать слова подростка, осуждённая вступила в словесную перепалку, принялась оскорблять девочку грубой нецензурной бранью на глазах у посетителей заведения, а затем нанесла ей не менее одного удара кулаком в лицо. В результате несовершеннолетняя получила закрытый перелом костей носа.Уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ. С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил осуждённой наказание в виде 300 часов обязательных работ. Мероприятие для возрастной категории 18+