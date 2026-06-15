Возрастное ограничение 18+

Суд вынес приговор по делу о гибели ребёнка в Верхней Салде

20.01 Среда, 17 июня 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Верхнесалдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу о гибели ребёнка на пешеходном переходе. Погибшему в прошлом году мальчику было всего восемь лет.

Трагедия произошла 28 августа 2025 года на улице Воронова в Верхней Салде. Сегодня водитель внедорожника «SsangYong Kyron» признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть малолетнего пешехода.

Роковые события развернулись в пятом часу вечера. Мальчик перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу — он торопился навстречу матери, стоявшей на противоположной стороне дороги. В этот момент 66-летний водитель двигался на своём внедорожнике со стороны улицы Спортивная в направлении улицы Восточная. Он не уступил дорогу ребёнку и совершил наезд. Экспертиза установила, что в момент столкновения автомобиль двигался со скоростью 21 км/ч, превышая допустимый предел, обозначенный знаком 3.24.

В ходе заседания подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и принёс извинения матери погибшего ребёнка. Он также частично возместил имущественный ущерб и моральный вред. Потерпевшая сторона ходатайствовала о смягчении наказания. Суд квалифицировал действия водителя по части 3 статьи 264 УК РФ и приговорил его к принудительным работам сроком на один год с удержанием 15% заработка в доход государства. Дополнительно осуждённый лишён права управления транспортными средствами на два года.

Приговор пока не вступил в законную силу: стороны вправе обжаловать его в течение 15 суток.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Покатушки на квадроцикле с ребёнком по Карпинску закончились принудительными
15 июня 2026
Начальника цеха Уралмашзавода признали виновным в смерти подчинённой
11 июня 2026
Тройное столкновение произошло на одном из перекрёстков Каменска-Уральского
17 июня 2026
В Екатеринбурге отменили оправдательный приговор предполагаемой детоубийце
16 июня 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В вашем городе всё системно плохо». Транспортный эксперт из Москвы — о причинах ДТП в Екатеринбурге

А также о том, что можно исправить, чтобы снизить число смертей на улицах
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:51 «Корзины добра» появились в зоомагазинах сети «Мир хвостатых»
20:32 Лекция о видеобуме в СССР пройдёт в Екатеринбурге
20:01 Суд вынес приговор по делу о гибели ребёнка в Верхней Салде
19:41 Свердловскую область связали с Челябинском новым «грузовым экспрессом»
19:33 39% путешественников старшего возраста на Урале бронируют жильё самостоятельно
18:44 Тройное столкновение произошло на одном из перекрёстков Каменска-Уральского
18:30 В Калиновском лесопарке поучат делать солнечные часы
17:30 Екатеринбургская группа «Изумруд» выступит на гала-концерте проекта «Вся страна. Лучшее» в Улан-Удэ
17:28 Против матери экс-замглавы МУГИСО Самбурского возбудили уголовное дело
17:01 Дипломат Монголии посетил колонию строгого режима в Екатеринбурге
16:33 Почти 2 миллиона туристов воспользовались экскурсиями в Екатеринбурге за год
16:01 Каждый третий житель Екатеринбурга летом готовит смузи и домашнее мороженое
15:30 Свердловских авиапожарных отправили на борьбу с лесными пожарами в Красноярском крае
14:49 Многодетная мать из Верхней Салды получила судимость за неуплату алиментов
14:45 Средняя цена нового китайского автомобиля в Свердловской области достигла 3,7 млн рублей
14:29 В Екатеринбургском зоопарке отметят Всемирный день крокодила показательной кормёжкой Кеши
13:45 В Екатеринбурге должен появиться ещё один памятник работы скульптора Мейрама Баймуханова
13:38 У свердловчанки диагностировали «синдром поджаренной кожи» после работы с ноутбуком на коленях
13:06 Более 230 тысяч свердловчан прошли обучение финансовой грамотности
12:53 Облсуд оставил в силе приговор жительнице Карпинска за издевательства над девушкой с инвалидностью
12:39 Ваня Дмитриенко выступит на общегородском выпускном в Екатеринбурге
12:30 Почти у половины жителей УрФО есть умные часы или фитнес-браслет
12:28 Движение по новому путепроводу на месте проблемного ж.д. переезда под Екатеринбургом обещают запустить в ноябре
12:06 Студенты УрФУ проверили сайты 168 муниципальных учреждений на антикоррупционные материалы
11:59 В двух сёлах под Артёмовским откроют новые медицинские пункты
11:55 Более 200 свердловчан госпитализированы после укусов клещей
Все новости Свердловской области
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
11:00 FIDE временно отстранила Федерацию шахмат России
22:12 Авито Работа: скорость найма стала одним из ключевых факторов производительности малого бизнеса
22:06 За подделку справок об отсутствии ВИЧ ввели уголовную ответственность
18:57 Жара может делать животных агрессивнее и буквально мешать им думать
18:29 Путин призвал бизнес вкладываться в детские лагеря и здравницы
17:39 В Канаде задержали 17 лет летавшего по поддельным документам пилота
Все новости России и мира
20:51 «Корзины добра» появились в зоомагазинах сети «Мир хвостатых»
20:32 Лекция о видеобуме в СССР пройдёт в Екатеринбурге
20:01 Суд вынес приговор по делу о гибели ребёнка в Верхней Салде
19:41 Свердловскую область связали с Челябинском новым «грузовым экспрессом»
19:33 39% путешественников старшего возраста на Урале бронируют жильё самостоятельно
18:44 Тройное столкновение произошло на одном из перекрёстков Каменска-Уральского
18:30 В Калиновском лесопарке поучат делать солнечные часы
17:30 Екатеринбургская группа «Изумруд» выступит на гала-концерте проекта «Вся страна. Лучшее» в Улан-Удэ
17:28 Против матери экс-замглавы МУГИСО Самбурского возбудили уголовное дело
17:01 Дипломат Монголии посетил колонию строгого режима в Екатеринбурге
16:33 Почти 2 миллиона туристов воспользовались экскурсиями в Екатеринбурге за год
16:01 Каждый третий житель Екатеринбурга летом готовит смузи и домашнее мороженое
15:30 Свердловских авиапожарных отправили на борьбу с лесными пожарами в Красноярском крае
14:49 Многодетная мать из Верхней Салды получила судимость за неуплату алиментов
14:45 Средняя цена нового китайского автомобиля в Свердловской области достигла 3,7 млн рублей
14:29 В Екатеринбургском зоопарке отметят Всемирный день крокодила показательной кормёжкой Кеши
13:45 В Екатеринбурге должен появиться ещё один памятник работы скульптора Мейрама Баймуханова
13:38 У свердловчанки диагностировали «синдром поджаренной кожи» после работы с ноутбуком на коленях
13:06 Более 230 тысяч свердловчан прошли обучение финансовой грамотности
12:53 Облсуд оставил в силе приговор жительнице Карпинска за издевательства над девушкой с инвалидностью
12:39 Ваня Дмитриенко выступит на общегородском выпускном в Екатеринбурге
12:30 Почти у половины жителей УрФО есть умные часы или фитнес-браслет
12:28 Движение по новому путепроводу на месте проблемного ж.д. переезда под Екатеринбургом обещают запустить в ноябре
12:06 Студенты УрФУ проверили сайты 168 муниципальных учреждений на антикоррупционные материалы
11:59 В двух сёлах под Артёмовским откроют новые медицинские пункты
11:55 Более 200 свердловчан госпитализированы после укусов клещей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK