Суд вынес приговор по делу о гибели ребёнка в Верхней Салде

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Верхнесалдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу о гибели ребёнка на пешеходном переходе. Погибшему в прошлом году мальчику было всего восемь лет.Трагедия произошла 28 августа 2025 года на улице Воронова в Верхней Салде. Сегодня водитель внедорожника «SsangYong Kyron» признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть малолетнего пешехода.Роковые события развернулись в пятом часу вечера. Мальчик перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу — он торопился навстречу матери, стоявшей на противоположной стороне дороги. В этот момент 66-летний водитель двигался на своём внедорожнике со стороны улицы Спортивная в направлении улицы Восточная. Он не уступил дорогу ребёнку и совершил наезд. Экспертиза установила, что в момент столкновения автомобиль двигался со скоростью 21 км/ч, превышая допустимый предел, обозначенный знаком 3.24.В ходе заседания подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся и принёс извинения матери погибшего ребёнка. Он также частично возместил имущественный ущерб и моральный вред. Потерпевшая сторона ходатайствовала о смягчении наказания. Суд квалифицировал действия водителя по части 3 статьи 264 УК РФ и приговорил его к принудительным работам сроком на один год с удержанием 15% заработка в доход государства. Дополнительно осуждённый лишён права управления транспортными средствами на два года.Приговор пока не вступил в законную силу: стороны вправе обжаловать его в течение 15 суток. Мероприятие для возрастной категории 18+