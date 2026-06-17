Виновный в гибели пассажира лодки на Невьянском пруду ограничен в свободе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд оставил в силе приговор жителю Невьянска, осуждённому за причинение смерти по неосторожности в результате столкновения моторных лодок. Апелляционная жалоба защиты была отклонена, и приговор вступил в законную силу.Трагедия произошла в сентябре 2024 года на Невьянском городском пруду. Две моторные лодки столкнулись, и пассажир одного из судов получил тяжелейшие травмы, от которых скончался в больнице в тот же день. В ходе расследования было установлено, что осуждённый управлял одной из лодок в тёмное время суток, не обеспечив судно обязательными навигационными огнями и сигнальными средствами и не проверив оснащение перед выходом на воду. Именно это грубое нарушение правил пользования маломерными судами и создало условия для столкновения.Сам осуждённый вину не признал, настаивая на том, что был лишь пассажиром, а не рулевым. Однако собранные по делу доказательства суд счёл достаточными для установления его вины. В марте текущего года Невьянский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 109 УК РФ и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев.Условия отбывания наказания предусматривают ряд существенных ограничений. Осуждённый не вправе покидать территорию Невьянского муниципального округа без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, выходить из дома с 22.00 до 06.00 — за исключением случаев, связанных с работой или медицинскими показаниями, — а также посещать места проведения массовых мероприятий. Дважды в месяц он обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию защитника осуждённого, не нашёл оснований для изменения приговора. Мероприятие для возрастной категории 18+