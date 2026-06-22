Возрастное ограничение 18+

Артефакты подпольного рынка пополнили «Музей об ЭТОМ»

18.41 Четверг, 25 июня 2026
Фото: «Музей об ЭТОМ»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Коллекцию екатеринбургского «Музея об ЭТОМ» пополнил редкий артефакт. Это коллекция эротических фотокарточек сталинской эпохи.

Как пояснили в «Музее», открытки преподнесла в дар таинственная гостья, пожелавшая остаться неназванной. При дарении она лишь рассказала, что эти эротические изображения принадлежали её отцу, «человеку строгих правил, но умевшему ценить красоту». После смерти отца женщина обнаружила их среди его вещей и решила отдать на всеобщее обозрение, справедливо рассудив, что теперь они имеют не только эстетическую, но и историческую ценность.

Действительно, как утверждают в «Музее», эти открытки представляют собой подлинный артефакт советского подпольного рынка. Официально подобные изображения в советское время не изготавливались, не издавались и не продавались. Однако существовал нелегальный чёрный рынок, на котором действовали целые кустарные артели, занимавшиеся изготовлением и сбытом эротической продукции. Промысел этот был крайне рискованным, ведь изготовителям и распространителям грозило лишение свободы сроком до пяти лет, а в отдельных случаях — с конфискацией имущества. Партийные цензоры в своих судебных экспертизах характеризовали подобные карточки как материалы, «служащие целям развращения советских трудящихся» и «чуждые пролетарской морали».

Большая часть открыток коллекции представляет собой репродукции французской живописи XIX — начала XX века. По всей видимости, кустари использовали фотографии каталогов Парижского Салона — главной ежегодной французской выставки, — о чём свидетельствует частично сохранившийся сопроводительный текст. Теперь их можно будет увидеть среди остальных экспонатов «Музея об ЭТОМ», который, напомним, находится в Екатеринбурге по адресу «улица Луначарского, 133».

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Авито Спецтехника и НАДДиПС проведут крупнейший форум отрасли в Москве
22 июня 2026
Мэрия Екатеринбурга решила благоустроить Основинский парк за счёт городского бюджета
23 июня 2026
Житель Талицы осуждён за многолетнюю неуплату алиментов
16 июня 2026
Средняя цена нового китайского автомобиля в Свердловской области достигла 3,7 млн рублей
17 июня 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Страшный смерч в Кушве 22 июня 2026: что известно о последствиях урагана в Свердловской области

Фото разрушений и реакция властей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:04 Виновный в гибели пассажира лодки на Невьянском пруду ограничен в свободе
18:41 Артефакты подпольного рынка пополнили «Музей об ЭТОМ»
18:17 Екатеринбурженка получила долгий срок за убийство сожителя в новогоднюю ночь
17:13 Карпинскому чиновнику всё же придётся платить штраф за нечищеные дороги
17:08 Орджоникидзевский район Екатеринбурга возглавил бывший следователь МВД
16:39 В Екатеринбурге назначен новый глава Орджоникидзевского района
16:31 Беспилотники свердловчанам сегодня больше не угрожают
16:15 Суд обязал региональное министерство ликвидировать свалку у жилых домов в Екатеринбурге
15:41 За травмы двух женщина оштрафована управляющая компания в Нижней Туре
15:27 Каждый второй россиянин готов переплатить за мастера с портфолио
14:49 Около двух десятков мостов может появиться в Екатеринбурге в ближайшие двадцать лет
12:42 Штраф за избиение полицейских получил мужчина в Первоуральске
12:13 В десятый раз День Исети проведут в Екатеринбурге
11:42 Штраф за пользование чужой картой получил режевчанин
11:22 Культовый фильм Нолана покажут в Ельцин-центре
11:06 В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности
10:54 В путь по самой длинной узкоколейке мира зовёт «УралПролаз»
10:14 Почти пять миллиардов потратит Свердловская область на обновление коммунальных сетей
21:10 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» смертельные травмы получил тракторист
20:55 На «Кафедре» в Екатеринбурге НЛО станут опознанными летающими объектами
19:54 Машинист тепловоза из Серова предстанет перед судом по делу о мошенничестве
19:29 «Не хватает стройматериалов». Свердловский омбудсмен призвала помочь пострадавшим от смерча в Кушве
19:12 Почти 32 тысячи нарушений за пять месяцев зафиксировали тагильские автоинспекторы
18:59 Клён упал и перегородил целую улицу в Екатеринбурге
18:48 Свердловское «Яблоко» из-за опасений давления выдвинет список кандидатов на выборы в заксобрание в 1500 километрах от Екатеринбурга
18:46 Оказавшийся на улицах Екатеринбурга «колобочек» ищет дом
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
19:04 Виновный в гибели пассажира лодки на Невьянском пруду ограничен в свободе
18:41 Артефакты подпольного рынка пополнили «Музей об ЭТОМ»
18:17 Екатеринбурженка получила долгий срок за убийство сожителя в новогоднюю ночь
17:13 Карпинскому чиновнику всё же придётся платить штраф за нечищеные дороги
17:08 Орджоникидзевский район Екатеринбурга возглавил бывший следователь МВД
16:39 В Екатеринбурге назначен новый глава Орджоникидзевского района
16:31 Беспилотники свердловчанам сегодня больше не угрожают
16:15 Суд обязал региональное министерство ликвидировать свалку у жилых домов в Екатеринбурге
15:41 За травмы двух женщина оштрафована управляющая компания в Нижней Туре
15:27 Каждый второй россиянин готов переплатить за мастера с портфолио
14:49 Около двух десятков мостов может появиться в Екатеринбурге в ближайшие двадцать лет
12:42 Штраф за избиение полицейских получил мужчина в Первоуральске
12:13 В десятый раз День Исети проведут в Екатеринбурге
11:42 Штраф за пользование чужой картой получил режевчанин
11:22 Культовый фильм Нолана покажут в Ельцин-центре
11:06 В Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности
10:54 В путь по самой длинной узкоколейке мира зовёт «УралПролаз»
10:14 Почти пять миллиардов потратит Свердловская область на обновление коммунальных сетей
21:10 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» смертельные травмы получил тракторист
20:55 На «Кафедре» в Екатеринбурге НЛО станут опознанными летающими объектами
19:54 Машинист тепловоза из Серова предстанет перед судом по делу о мошенничестве
19:29 «Не хватает стройматериалов». Свердловский омбудсмен призвала помочь пострадавшим от смерча в Кушве
19:12 Почти 32 тысячи нарушений за пять месяцев зафиксировали тагильские автоинспекторы
18:59 Клён упал и перегородил целую улицу в Екатеринбурге
18:48 Свердловское «Яблоко» из-за опасений давления выдвинет список кандидатов на выборы в заксобрание в 1500 километрах от Екатеринбурга
18:46 Оказавшийся на улицах Екатеринбурга «колобочек» ищет дом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK