Артефакты подпольного рынка пополнили «Музей об ЭТОМ»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Коллекцию екатеринбургского «Музея об ЭТОМ» пополнил редкий артефакт. Это коллекция эротических фотокарточек сталинской эпохи.Как пояснили в «Музее», открытки преподнесла в дар таинственная гостья, пожелавшая остаться неназванной. При дарении она лишь рассказала, что эти эротические изображения принадлежали её отцу, «человеку строгих правил, но умевшему ценить красоту». После смерти отца женщина обнаружила их среди его вещей и решила отдать на всеобщее обозрение, справедливо рассудив, что теперь они имеют не только эстетическую, но и историческую ценность.Действительно, как утверждают в «Музее», эти открытки представляют собой подлинный артефакт советского подпольного рынка. Официально подобные изображения в советское время не изготавливались, не издавались и не продавались. Однако существовал нелегальный чёрный рынок, на котором действовали целые кустарные артели, занимавшиеся изготовлением и сбытом эротической продукции. Промысел этот был крайне рискованным, ведь изготовителям и распространителям грозило лишение свободы сроком до пяти лет, а в отдельных случаях — с конфискацией имущества. Партийные цензоры в своих судебных экспертизах характеризовали подобные карточки как материалы, «служащие целям развращения советских трудящихся» и «чуждые пролетарской морали».Большая часть открыток коллекции представляет собой репродукции французской живописи XIX — начала XX века. По всей видимости, кустари использовали фотографии каталогов Парижского Салона — главной ежегодной французской выставки, — о чём свидетельствует частично сохранившийся сопроводительный текст. Теперь их можно будет увидеть среди остальных экспонатов «Музея об ЭТОМ», который, напомним, находится в Екатеринбурге по адресу «улица Луначарского, 133». Мероприятие для возрастной категории 18+