В Белоярском 13-летний водитель мопеда устроил ДТП с автомобилем

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В посёлке Белоярский вечером 19 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мопеда и легкового автомобиля. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась около 20.40 возле дома № 5 на улице Западной.По предварительным данным, 13-летний водитель мопеда двигался через перекрёсток равнозначных дорог и не уступил дорогу автомобилю Toyota RAV4 под управлением 38-летнего мужчины, который приближался справа и пользовался преимуществом в движении. В результате произошло столкновение.Травмы получил 15-летний пассажир мопеда. С повреждением ноги его доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, где оказали необходимую медицинскую помощь. Водитель мопеда не пострадал.В ходе проверки сотрудники полиции установили, что мопед принадлежит матери подростка. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, ключи от транспортного средства находились в свободном доступе. Женщина рассказала инспекторам, что сын вместе с другом поехал на рыбалку, а о произошедшей аварии она узнала примерно через 40 минут.Также выяснилось, что в момент ДТП юный водитель был в мотошлеме, тогда как его пассажир ехал без средств защиты.В отношении матери подростка составлены административные материалы по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, не имеющему права управления транспортным средством, а также по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.Мероприятие для возрастной категории 18+