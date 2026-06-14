В Екатеринбурге подросток на «Москвиче» устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла вечером 20 июня в Екатеринбурге. ДТП случилось в 18.09 возле дома №77ц на улице Альпинистов.По предварительным данным, 16-летний водитель автомобиля «Москвич Ода», не имеющий права управления транспортными средствами, ехал со стороны микрорайона Химмаш в направлении Кольцово. Подросток не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа Сид».В результате аварии травмы получили водитель «Москвича» и трое его пассажиров. Среди пострадавших две 16-летние девушки и 14-летний подросток. Всех госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, никто из находившихся в салоне «Москвича» не был пристегнут ремнем безопасности.Во время проверки выяснилось, что подросток приобрел автомобиль всего за три дня до аварии. Его мать сообщила полицейским, что не знала о покупке машины. Находившийся в салоне 19-летний пассажир рассказал, что не интересовался наличием водительского удостоверения у несовершеннолетнего водителя.По факту ДТП возбуждены административные производства по нескольким статьям КоАП РФ, в том числе за управление автомобилем без права управления, нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью, а также отсутствие обязательного страхования. Собранные материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних и территориальную комиссию для принятия мер реагирования.Мероприятие для возрастной категории 18+