Тройное столкновение произошло на одном из перекрёстков Каменска-Уральского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня утром, 17 июня, на пересечении улиц Карла Маркса, Кирова и Прокопьева в Каменске-Уральском произошла серьёзная дорожная авария с участием трёх транспортных средств. Есть пострадавший, — сообщает областная Госавтоинспекция.ДТП случилась около 07.35. По предварительным данным, события развивались следующим образом. Водитель автомобиля «Тойота Королла» — мужчина 55 лет — двигался по улице Прокопьева в сторону улицы Карла Маркса. Выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемый перекрёсток, он проигнорировал требования дорожного знака 4.2.1 «Движение направо» и продолжил движение. При этом водитель не уступил дорогу мотоциклу «КТМ» под управлением 34-летнего мотоциклиста, который двигался по главной дороге и имел приоритет проезда. После столкновения «Тойота» по инерции вылетела на встречную полосу и врезалась в автомобиль «Ниссан Куб», которым управлял 51-летний водитель.В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение. Остальные участники происшествия не травмированы. Все три транспортных средства получили механические повреждения различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Мероприятие для возрастной категории 18+