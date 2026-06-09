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Тройное столкновение произошло на одном из перекрёстков Каменска-Уральского

18.44 Среда, 17 июня 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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Сегодня утром, 17 июня, на пересечении улиц Карла Маркса, Кирова и Прокопьева в Каменске-Уральском произошла серьёзная дорожная авария с участием трёх транспортных средств. Есть пострадавший, — сообщает областная Госавтоинспекция.

ДТП случилась около 07.35. По предварительным данным, события развивались следующим образом. Водитель автомобиля «Тойота Королла» — мужчина 55 лет — двигался по улице Прокопьева в сторону улицы Карла Маркса. Выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемый перекрёсток, он проигнорировал требования дорожного знака 4.2.1 «Движение направо» и продолжил движение. При этом водитель не уступил дорогу мотоциклу «КТМ» под управлением 34-летнего мотоциклиста, который двигался по главной дороге и имел приоритет проезда. После столкновения «Тойота» по инерции вылетела на встречную полосу и врезалась в автомобиль «Ниссан Куб», которым управлял 51-летний водитель.

В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла. Он был оперативно доставлен в медицинское учреждение. Остальные участники происшествия не травмированы. Все три транспортных средства получили механические повреждения различной степени тяжести. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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12:39 Ваня Дмитриенко выступит на общегородском выпускном в Екатеринбурге
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12:28 Движение по новому путепроводу на месте проблемного ж.д. переезда под Екатеринбургом обещают запустить в ноябре
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10:25 Более 2 тысяч екатеринбуржцев прошли обучение в «Школах здоровья» при ГКБ №14 с начала года
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