С жары, гроз и дождей начнется неделя в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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По данным Уралгидрометцентра, в Свердловской области с 22 по 24 июня сохранится жаркая погода с дождями, грозами и ветром. Местами прогнозируются сильные и очень сильные дожди, а также ливни, возможен град, в отдельных районах ночью и утром ожидается туман.на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, местами сильный. В отдельных районах прогнозируются грозы и порывы ветра до 15–18 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью составит 14–19°, днем 28–33°, в горах и низинах до 23°. В Екатеринбурге ночью ожидается небольшой дождь при температуре около 18°, днем дождь, гроза и порывы ветра до 15 м/с, до 29°.сохранится облачность с прояснениями, пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах возможны грозы и град, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 4–9 м/с, при грозе порывы до 15–18 м/с, местами до 25 м/с. Температура ночью 14–19°, при прояснении до 9°, днем 23–28°, на востоке до 33°. В Екатеринбурге ночью ожидается небольшой дождь при 16°, днем дождь, гроза, до 25°, порывы ветра до 14 м/с.в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами дождь и гроза, ночью и утром туман. Ветер восточный 4–9 м/с, при грозе порывы до 15–18 м/с. Температура ночью 13–18°, днем 20–25°, на востоке до 30°. В Екатеринбурге ночью ожидается небольшой дождь при 14°, днем дождь, гроза и около 24°, порывы ветра до 14 м/с.Мероприятие для возрастной категории 18+