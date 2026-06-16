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В Екатеринбурге назначен новый глава Орджоникидзевского района
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вместо уволенного в апреле Романа Кравченко им стал Максим Чаплыгин. Об этом сегодня сообщил мэр Алексей Орлов на коллегии администрации Екатеринбурга.
Как и у Кравченко, большая часть карьеры Чаплыгина связана с системой МВД. Он окончил Санкт-Петербургский университет МВД, служил в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Свердловской области, где прошёл карьерный путь до должности заместителя начальника главного следственного управления — начальника следственной части. В 2021 году упоминался в звании полковника юстиции, расследовал дело о крупных хищениях на ВСМПО-АВИСМА. После выхода на пенсию по выслуге лет Чаплыгин был назначен заместителем главы администрации Ленинского района Екатеринбурга, затем возглавил Комитет по товарному рынку, позднее преобразованный в департамент потребительского рынка и услуг.
В последние годы Максим Чаплыгин был одним из тех, кто реализовывал реформу уличной («реформу НТО») торговли в Екатеринбурге. По этому поводу брали у него большое интервью. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как и у Кравченко, большая часть карьеры Чаплыгина связана с системой МВД. Он окончил Санкт-Петербургский университет МВД, служил в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Свердловской области, где прошёл карьерный путь до должности заместителя начальника главного следственного управления — начальника следственной части. В 2021 году упоминался в звании полковника юстиции, расследовал дело о крупных хищениях на ВСМПО-АВИСМА. После выхода на пенсию по выслуге лет Чаплыгин был назначен заместителем главы администрации Ленинского района Екатеринбурга, затем возглавил Комитет по товарному рынку, позднее преобразованный в департамент потребительского рынка и услуг.
В последние годы Максим Чаплыгин был одним из тех, кто реализовывал реформу уличной («реформу НТО») торговли в Екатеринбурге. По этому поводу брали у него большое интервью. Мероприятие для возрастной категории 18+
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