Возрастное ограничение 18+
Сильный ветер и ливни ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области прогнозируются сильные ливни, грозы и шквалистый ветер. Также ожидается повышение температуры до 27 °C.
В четверг, 25 июня, в регионе дожди, сильные ливни. Ночью в отдельных районах ожидаются грозы, град, ближе к утру – туман. Температура ночью +10...+15 °C, днём +20...+25 °C, на крайнем севере до +17 °C. Ветер 4-9 м/сек, местами до 15 м/сек, ночью ветер до 25 м/сек.
В столице Урала ночью +13...+15 °C, небольшой дождь; днём +21...+23 °C, без существенных осадков. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 26 июня, в Свердловской области преимущественно без осадков, ночью +8...+13 °C, днём +22...+27 °C. Ночью слабый ветер, днём 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +11...+13 °C, днём +23...+25 °C. Ночью слабый ветер, днём 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В четверг, 25 июня, в регионе дожди, сильные ливни. Ночью в отдельных районах ожидаются грозы, град, ближе к утру – туман. Температура ночью +10...+15 °C, днём +20...+25 °C, на крайнем севере до +17 °C. Ветер 4-9 м/сек, местами до 15 м/сек, ночью ветер до 25 м/сек.
В столице Урала ночью +13...+15 °C, небольшой дождь; днём +21...+23 °C, без существенных осадков. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 26 июня, в Свердловской области преимущественно без осадков, ночью +8...+13 °C, днём +22...+27 °C. Ночью слабый ветер, днём 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +11...+13 °C, днём +23...+25 °C. Ночью слабый ветер, днём 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
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