Возрастное ограничение 18+
Тридцатиградусная жара и грозы ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупреждают о дождях и грозах в грядущие выходные. Также они прогнозируют тридцатиградусную жару.
В субботу, 20 июня, в регионе местами кратковременные дожди, ночью и утром туман, днём грозы. Ночью +10...+15 °C, днём +25...+30 °C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +13...+15 °C, днём +27...+29 °C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 21 июня, в Свердловской области кратковременные дожди, гроза, ночью +13...+18 °C, днём +24...+29 °C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, ночью +16...+18 °C, днём +25...+27 °C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В субботу, 20 июня, в регионе местами кратковременные дожди, ночью и утром туман, днём грозы. Ночью +10...+15 °C, днём +25...+30 °C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +13...+15 °C, днём +27...+29 °C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 21 июня, в Свердловской области кратковременные дожди, гроза, ночью +13...+18 °C, днём +24...+29 °C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, ночью +16...+18 °C, днём +25...+27 °C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
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