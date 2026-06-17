Екатеринбурженка получила долгий срок за убийство сожителя в новогоднюю ночь

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга сегодня, 25 июня, вынес приговор местной жительнице. Женщина 1968 года рождения признана виновной в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ.Преступление было совершено 25 декабря 2025 года. В тот вечер женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, и между ней и сожителем разгорелся конфликт на почве личных неприязненных отношений. В какой-то момент у неё возник умысел на убийство. Находясь в квартире, она нанесла мужчине пять колото-резаных ранений в различные части тела. Полученные повреждения привели к массивной кровопотере, от которой мужчина скончался. Обстоятельства трагедии усугубляются тем, что за медицинской помощью осуждённая обратилась лишь на следующий день — попросив соседей вызвать «Скорую».В ходе судебного разбирательства подсудимая — уже имевшая на момент совершения преступления судимость — признала вину, но лишь частично, заявив, что сожитель вёл себя агрессивно и ей пришлось самообороняться. Однако государственный обвинитель представил доказательства, опровергающие версию о необходимой обороне и подтверждающие наличие умысла на убийство.С учётом позиции государственного обвинения суд назначил осуждённой наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мероприятие для возрастной категории 18+