Орджоникидзевский район Екатеринбурга возглавил бывший следователь МВД

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В мэрии Екатеринбурга определились с новым главой Орджоникидзевского административного района. На коллегии администрации города было объявлено, что им стал Максим Чаплыгин.Биография нового главы района тесно связана с системой МВД — как, впрочем, и у его предшественника. Чаплыгин окончил Санкт-Петербургский университет МВД и долгие годы служил в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Свердловской области, дослужившись до должности заместителя начальника главного следственного управления — начальника следственной части. В 2021 году в звании полковника юстиции он вёл резонансное дело о крупных хищениях на титановом гиганте ВСМПО-АВИСМА.После выхода на пенсию по выслуге лет Чаплыгин перешёл на муниципальную службу. Он занимал должность заместителя главы администрации Ленинского района Екатеринбурга, затем возглавил Комитет по товарному рынку, впоследствии преобразованный в департамент потребительского рынка и услуг. В последние годы Чаплыгин был одним из ключевых участников реформы нестационарной уличной торговли в Екатеринбурге — резонансного процесса, затронувшего интересы множества предпринимателей и горожан.Напомним, что предшественником Чаплыгина посту главы Орджоникидзевского района был Роман Кравченко. Его уволили с занимаемой должности в апреле текущего года. Мероприятие для возрастной категории 18+