Карпинскому чиновнику всё же придётся платить штраф за нечищеные дороги

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Карпинский городской суд отклонил апелляционную жалобу заместителя главы муниципального округа Карпинск и подтвердил законность административного штрафа в 20 тысяч рублей за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети в зимний период. Решение вступило в законную силу 18 июня 2026 года.Основанием для привлечения чиновника к ответственности послужили результаты совместной проверки прокуратуры и Госавтоинспекции, проведённой 18 февраля 2026 года. На улицах Свердлова и Суворова инспекторы зафиксировали целый ряд нарушений: снежный накат и зимнюю скользкость на проезжей части, снежные валы в зоне пешеходных переходов на перекрёстках, а также неубранный рыхлый снег на тротуарах. Всё это создавало реальную угрозу безопасности как водителей, так и пешеходов.По итогам проверки мировой судья судебного участка № 1 Карпинского судебного района 21 апреля 2026 года привлёк должностное лицо к ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Чиновник с постановлением не согласился и подал апелляционную жалобу, настаивая на надлежащем исполнении своих обязанностей и отсутствии состава правонарушения.Суд апелляционной инстанции эти доводы отверг. В решении особо подчёркнуто, что именно на заместителе главы администрации по вопросам ЖКХ, транспорта, энергетики и связи лежит прямая ответственность за организацию содержания закреплённой дорожной сети и тротуаров. Оснований для отмены или изменения постановления мирового судьи суд не усмотрел, и штраф в 20 тысяч рублей вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+