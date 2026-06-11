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Подростка из Екатеринбурга обвиняют в нападении на охранника в электричке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за хулиганство в электричке будут судить 16-летнего юношу. Его обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ.
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, вечером 9 сентября 2025 года, когда электропоезд остановился на станции Вторчермет в Екатеринбурге, подросток ударил контролёра, а затем охранника, и распылил в вагоне перцовый баллончик. Именно из-за него поступок молодого человека квалифицировали по части 2 – «хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Прокуратура уже утвердила уголовное дело и передала его в Чкаловский районный суд. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, вечером 9 сентября 2025 года, когда электропоезд остановился на станции Вторчермет в Екатеринбурге, подросток ударил контролёра, а затем охранника, и распылил в вагоне перцовый баллончик. Именно из-за него поступок молодого человека квалифицировали по части 2 – «хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Прокуратура уже утвердила уголовное дело и передала его в Чкаловский районный суд. Мероприятие для возрастной категории 18+
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