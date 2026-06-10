Возрастное ограничение 18+
С начала сезона клещи покусали 15 тысяч человек в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Количество пострадавших от укусов клещей с начала сезона достигло 15 тысяч в Свердловской области. Об этом сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
С подозрением на энцефалит госпитализировали 72 человека, с подозрением на боррелиоз – 128 человек.
На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал о 13,6 тысячи пострадавших. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Это в 1,5 раза ниже аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня»,
– отметили в ведомстве.
С подозрением на энцефалит госпитализировали 72 человека, с подозрением на боррелиоз – 128 человек.
На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал о 13,6 тысячи пострадавших. Мероприятие для возрастной категории 18+
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