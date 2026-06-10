Возрастное ограничение 18+
Более 200 свердловчан госпитализированы после укусов клещей
Фото: Вечерние ведомости
С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано около 15 тысяч обращений по поводу укусов клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, это в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а также ниже среднемноголетних показателей.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в больницы госпитализированы 72 человека, ещё 128 жителей региона проходят лечение с подозрением на клещевой боррелиоз.
Специалисты исследовали 12,4 тысячи клещей. Возбудители клещевого энцефалита выявлены в 1,4% проб, лайм-боррелиоза — почти в половине случаев (48%). Также обнаружены возбудители моноцитарного эрлихиоза (3,4%) и гранулоцитарного анаплазмоза (1,1%).
В регионе завершены плановые акарицидные обработки территорий. С начала года прививки от клещевого энцефалита поставили более 101 тысячи человек, ещё 239 тысяч жителей прошли ревакцинацию, отметили в Роспотребнадзоре. Мероприятие для возрастной категории 18+
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в больницы госпитализированы 72 человека, ещё 128 жителей региона проходят лечение с подозрением на клещевой боррелиоз.
Специалисты исследовали 12,4 тысячи клещей. Возбудители клещевого энцефалита выявлены в 1,4% проб, лайм-боррелиоза — почти в половине случаев (48%). Также обнаружены возбудители моноцитарного эрлихиоза (3,4%) и гранулоцитарного анаплазмоза (1,1%).
В регионе завершены плановые акарицидные обработки территорий. С начала года прививки от клещевого энцефалита поставили более 101 тысячи человек, ещё 239 тысяч жителей прошли ревакцинацию, отметили в Роспотребнадзоре. Мероприятие для возрастной категории 18+
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