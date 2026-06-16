Культовый фильм Нолана покажут в Ельцин-центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Во второй день июля кинозал екатеринбургского Ельцин-центра начнёт показы одного из самых необычных психологических триллеров в истории кино. С фильма «Мементо» отсчитывается мировая слава режиссёра Кристофера Нолана.Главный герой картины — Леонард Шелби, человек с трагической судьбой и неразрешимой головоломкой внутри собственной головы. Он изысканно одет, разъезжает на новеньком «Ягуаре», однако останавливается в дешёвых мотелях. Леонард одержим единственной целью — найти убийцу своей жены. Его главная проблема состоит в редкой форме антероградной амнезии: он прекрасно помнит всё, что было до трагедии, но не способен удержать в памяти события последних 15 минут. Чтобы не потерять нить расследования, он татуирует ключевые факты прямо на теле и повсюду оставляет себе записки с фотографиями.Триллер «Мементо» вышел на экраны в 2000 году и стал настоящим прорывом для тогда ещё молодого режиссёра. Нолан снял фильм по рассказу своего брата Джонатана и прославился прежде всего радикальным нарративным решением: большая часть сцен смонтирована в обратном хронологическом порядке, что позволяет зрителю буквально ощутить дезориентацию главного героя. Главную роль исполнил австралийский актёр Гай Пирс, его партнёрами по площадке стали Кэрри-Энн Мосс и Джо Пантольяно. Картина была номинирована на два «Оскара» — за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Бюджет составил всего девять миллионов долларов, однако в мировом прокате фильм собрал почти 40 миллионов, а критики немедленно включили его в число эталонных образцов нелинейного повествования.В кинозале Ельцин-центра фильм будет показываться на языке оригинала с русскими субтитрами, что позволит оценить работу актёров в полной мере. Просмотр фильма не рекомендуется для зрителей младше 18 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+