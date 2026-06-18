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Режевчанина оштрафовали из-за фиктивной прописки мигрантов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Реже оштрафовали местного жителя, который из дружеских чувств прописывал у себя иностранцев, зная, что жить они у него не будут. Режевской городской суд признал его виновным в фиктивной постановке на миграционный учёт.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина прописывал у себя граждан Узбекистана и Казахстана, не собираясь предоставлять им жилую площадь. Когда об этом узнали правоохранительные органы, на мужчину возбудили три уголовных дела по статье 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина».
В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд принял это во внимание, а также то, что подсудимый воспитывает двух малолетних детей и имеет проблемы со здоровьем. В итоге режевчанину назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина прописывал у себя граждан Узбекистана и Казахстана, не собираясь предоставлять им жилую площадь. Когда об этом узнали правоохранительные органы, на мужчину возбудили три уголовных дела по статье 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина».
В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Суд принял это во внимание, а также то, что подсудимый воспитывает двух малолетних детей и имеет проблемы со здоровьем. В итоге режевчанину назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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