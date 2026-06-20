Возрастное ограничение 18+
Беспилотники свердловчанам сегодня больше не угрожают
Фото: Вечерние Ведомости
В Свердловской области отменён режим беспилотной опасности. Об этом оповестил, в частности, губернатор Денис Паслер.
Режим беспилотной опасности был введён в Свердловской области сегодня, 25 июня, примерно в половине одиннадцатого. Это означало, что были замечены военные дроны, летящие в сторону региона. Режим продержался более пяти часов. О происшествиях, связанных с поражением каких-либо объектов самими дронами или их обломками не сообщается.
Напомним, последний раз режим беспилотной опасности объявлялся в конце прошлой недели, в субботу, 20 июня. Тогда тоже обошлось без происшествий, связанных с атакой. Чего нельзя сказать о нескольких других российских регионах. За последние три-четыре дня сообщения о пожарах, вызванных падением обломков дронов поступали из Подмосковья, Севастополя, Краснодарского края. Мероприятие для возрастной категории 18+
Режим беспилотной опасности был введён в Свердловской области сегодня, 25 июня, примерно в половине одиннадцатого. Это означало, что были замечены военные дроны, летящие в сторону региона. Режим продержался более пяти часов. О происшествиях, связанных с поражением каких-либо объектов самими дронами или их обломками не сообщается.
Напомним, последний раз режим беспилотной опасности объявлялся в конце прошлой недели, в субботу, 20 июня. Тогда тоже обошлось без происшествий, связанных с атакой. Чего нельзя сказать о нескольких других российских регионах. За последние три-четыре дня сообщения о пожарах, вызванных падением обломков дронов поступали из Подмосковья, Севастополя, Краснодарского края. Мероприятие для возрастной категории 18+
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