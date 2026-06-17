Каждый второй россиянин готов переплатить за мастера с портфолио

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Большинство россиян при выборе специалистов по ремонту и строительству обращают внимание не только на стоимость услуг, но и на подтвержденный опыт исполнителей. Как сообщили в пресс-службе Авито Услуг, 53% опрошенных готовы выбрать более дорогого мастера, если у него есть качественное портфолио, положительные отзывы и понятные условия работы.По данным исследования, за последний год 61% россиян занимались ремонтом, строительством или искали специалистов в этой сфере. Полноценный ремонт жилья или отдельных помещений проводили 25% респондентов, 21% обращались к мастерам для небольших работ, а 14% занимались благоустройством загородных домов и участков. Еще 15% участников опроса пока не пользовались подобными услугами, но планируют это сделать в ближайшее время.Самыми востребованными видами работ стали поклейка обоев, покраска и отделка — такие услуги заказывали 43% россиян. Ремонтом и установкой сантехники пользовались 39% опрошенных, услугами электриков — 33%, специалистов по окнам, дверям и балконам — 28%, а работами с полами и напольными покрытиями — 27%.При выборе исполнителя 89% участников исследования считают важным увидеть примеры выполненных работ. При этом 15% тех, кто обращает внимание на портфолио, вовсе не рассматривают специалистов без примеров реализованных проектов.Кроме портфолио, важным фактором остается репутация мастера. Отзывы и рейтинги учитывают 67% россиян, а для 42% принципиальное значение имеет прозрачная стоимость услуг.«Когда человек ищет мастера по ремонту или строителя, ему важно еще до общения с исполнителем понять, с кем он имеет дело и какой результат сможет получить. Комплексное доверие формируют портфолио и отзывы. Они визуально подтверждают навыки и одновременно показывают реальный опыт взаимодействия с клиентами», — отметила руководитель категории «Ремонт и строительство» Авито Услуг Светлана Филимонова.По данным компании, сейчас на Авито Услугах размещено более 240 тысяч объявлений с примерами выполненных работ, а 84% спроса в категории ремонта и строительства приходится именно на такие предложения. Мероприятие для возрастной категории 18+