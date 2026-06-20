Суд обязал региональное министерство ликвидировать свалку у жилых домов в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела выездную проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Объектом проверки стал земельный участок по улице Подгорной, расположенный вблизи многоквартирных жилых домов.В ходе проверки на участке было выявлено масштабное захламление: строительный мусор, твёрдые коммунальные отходы и иные виды отходов. Несанкционированная свалка соседствует с жилой застройкой, что создаёт очевидную угрозу санитарному благополучию жителей прилегающих домов.Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена, однако расположен в границах муниципального образования «город Екатеринбург». В соответствии с действующим законодательством ответственность за надлежащее содержание таких участков несёт Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.Природоохранный прокурор направил исковое заявление в суд с требованием обязать министерство очистить территорию и ликвидировать место несанкционированного размещения отходов. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования в полном объёме. Исполнение судебного решения взято на контроль природоохранной прокуратурой. Мероприятие для возрастной категории 18+