Штраф за избиение полицейских получил мужчина в Первоуральске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Первоуральский городской суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в оскорблении и применении насилия в отношении двух сотрудников полиции. Судили его по статье 319 УК РФ и части 1 статьи 318 УК РФ.Инцидент, который привёл первоуральца на скамью подсудимых, произошёл вечером 23 сентября 2025 года. Ныне осуждённый тогда ехал на автомобиле вместе с товарищем, оба находились в состоянии опьянения. Машину остановили сотрудники ДПС, водителя отстранили от управления и доставили в отдел полиции для составления административного материала.Чуть позже осуждённый, не отойдя от влияния дурмана, самостоятельно явился в отдел полиции ОМВД России «Первоуральский» и потребовал встречи с задержанным. Он нецензурно выражался, размахивал руками и высказывал оскорбления в адрес сотрудников. На замечания полицейских мужчина не реагировал и был привлечён к ответственности по статье 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.Однако этим дело не закончилось. Из мести за привлечение к административной ответственности мужчина оскорбил сотрудников ППС в присутствии других задержанных, а затем нанёс удары руками и ногами по лицу и ногам двух полицейских, причинив им физическую боль и телесные повреждения. Чтобы угомонить буяна пришлось применять спецсредства и запереть его в комнате задержанных. В настоящее время он так и находится под арестом по отдельному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств.В суде осуждённый вину не признал и заявил, что полицейские сами необоснованно применили к нему насилие. Суд эти доводы отверг. С учётом времени, проведённого под стражей, мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+