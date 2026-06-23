В десятый раз День Исети проведут в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В конце следующей недели, 5 июля, Сад Нурова отметит юбилейный, десятый День Исети. Этот ежегодный городской праздник посвящён реке, у истоков которой вырос Екатеринбург.Девиз праздника звучит как призыв: «Река Исеть дала жизнь Екатеринбургу — пора городу вернуть жизнь реке». Программа Дня Исети будет включать субботник и большую концертную программу, которая растянется на весь день.Мероприятие откроется в 11.00 субботником совместно с командой «Чисто Урал»: участники разобьются на группы, одна из которых будет прибирать мусор на берегу реки, а другая займётся садовыми работами. Вывоз собранного мусора обещает обеспечить комитет по экологии и природопользованию екатеринбургской мэрии. Закончится субботник обедом для участников от кулинарного дуэта «Казан-пати».Сразу после этого начнётся праздничная программа, которая охватывает самые разные форматы. В 14.00 пройдёт сеанс йоги с Катей Мальцевой, в 15.00 состоится экскурсия по саду Нурова с Любовью Топоровой и Анастасией Катаковой, а уже через полчаса начнётся выступление ансамбля «Жемчуга над Исетью». В 16.00 Импро-Театр 7Я представит перфоманс «Исеть садов. Живые берега». В 17.00 сад наполнит звук терменвокса в исполнении Владимира Бабицкого. Музыкальная часть праздника с этого только стартует. Весь вечер на сцене Сада Нурова будут играть коллективы «Нуров-бенд», «ЯНТРА», «Космос за 5 рублей», «half-past nine» и другие.Зарегистрироваться для участия в субботнике можно по ссылке на форму Яндекс или через платформу добро.ру (событие № 11773471). Мероприятие для возрастной категории 18+