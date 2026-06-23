Возрастное ограничение 18+
Около двух десятков мостов может появиться в Екатеринбурге в ближайшие двадцать лет
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
О масштабных планах по развитию мостовой инфраструктуры Екатеринбурга напоминает интернет-ресурс «Квадратный метр». Если все эти прожекты будут осуществлены, то в течение следующих 20 лет на территории города появится множество новых мостов.
О планах мостостроения заговорили на заседании городской Думы. В частности, мэр города рассказал о намерении разгрузить улицу Щербакова за счёт строительства нового моста через Исеть по улице Павлодарской. Только через одну Исеть хотят перекинуть 13 мостов до 2045 года. Ещё почти 10 переправ планируют поставить на реке Патрушихе, правда — совсем небольших по размерам.
Перечень мостов через Исеть, заложенных в Генплан, выглядит следующим образом — от верховьев к устью: мост через Верх-Исетское водохранилище, мост по улице Папанина, мост через городской пруд к УрГУПС, мост через городской пруд к ДИВС, мосты по улицам Тверитина и Большакова, мост к «Малой Голландии», мост к южному входу в ЦПКиО, пешеходный мост по улице Водоёмной параллельно железнодорожному, уже готовый мост между ЖК «Просторы» и улицей Щербакова, мост по улице Павлодарской, мост у ЖК «Утёс» и мост по улице Гаршина. Дополнительно в схему включены два относительно крупных моста через Патрушиху — в районе перспективной застройки и в устье реки.
Эксперты по недвижимости упомянутого интернет-ресурса не поленились и нанесли на карту мосты, которые обещают возвести в мэрии Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
О планах мостостроения заговорили на заседании городской Думы. В частности, мэр города рассказал о намерении разгрузить улицу Щербакова за счёт строительства нового моста через Исеть по улице Павлодарской. Только через одну Исеть хотят перекинуть 13 мостов до 2045 года. Ещё почти 10 переправ планируют поставить на реке Патрушихе, правда — совсем небольших по размерам.
Перечень мостов через Исеть, заложенных в Генплан, выглядит следующим образом — от верховьев к устью: мост через Верх-Исетское водохранилище, мост по улице Папанина, мост через городской пруд к УрГУПС, мост через городской пруд к ДИВС, мосты по улицам Тверитина и Большакова, мост к «Малой Голландии», мост к южному входу в ЦПКиО, пешеходный мост по улице Водоёмной параллельно железнодорожному, уже готовый мост между ЖК «Просторы» и улицей Щербакова, мост по улице Павлодарской, мост у ЖК «Утёс» и мост по улице Гаршина. Дополнительно в схему включены два относительно крупных моста через Патрушиху — в районе перспективной застройки и в устье реки.
Эксперты по недвижимости упомянутого интернет-ресурса не поленились и нанесли на карту мосты, которые обещают возвести в мэрии Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В десятый раз День Исети проведут в Екатеринбурге
25 июня 2026
25 июня 2026