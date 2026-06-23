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Около двух десятков мостов может появиться в Екатеринбурге в ближайшие двадцать лет

14.49 Четверг, 25 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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О масштабных планах по развитию мостовой инфраструктуры Екатеринбурга напоминает интернет-ресурс «Квадратный метр». Если все эти прожекты будут осуществлены, то в течение следующих 20 лет на территории города появится множество новых мостов.

О планах мостостроения заговорили на заседании городской Думы. В частности, мэр города рассказал о намерении разгрузить улицу Щербакова за счёт строительства нового моста через Исеть по улице Павлодарской. Только через одну Исеть хотят перекинуть 13 мостов до 2045 года. Ещё почти 10 переправ планируют поставить на реке Патрушихе, правда — совсем небольших по размерам.

Перечень мостов через Исеть, заложенных в Генплан, выглядит следующим образом — от верховьев к устью: мост через Верх-Исетское водохранилище, мост по улице Папанина, мост через городской пруд к УрГУПС, мост через городской пруд к ДИВС, мосты по улицам Тверитина и Большакова, мост к «Малой Голландии», мост к южному входу в ЦПКиО, пешеходный мост по улице Водоёмной параллельно железнодорожному, уже готовый мост между ЖК «Просторы» и улицей Щербакова, мост по улице Павлодарской, мост у ЖК «Утёс» и мост по улице Гаршина. Дополнительно в схему включены два относительно крупных моста через Патрушиху — в районе перспективной застройки и в устье реки.

Эксперты по недвижимости упомянутого интернет-ресурса не поленились и нанесли на карту мосты, которые обещают возвести в мэрии Екатеринбурга.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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10:54 В путь по самой длинной узкоколейке мира зовёт «УралПролаз»
10:14 Почти пять миллиардов потратит Свердловская область на обновление коммунальных сетей
21:10 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» смертельные травмы получил тракторист
20:55 На «Кафедре» в Екатеринбурге НЛО станут опознанными летающими объектами
19:54 Машинист тепловоза из Серова предстанет перед судом по делу о мошенничестве
19:29 «Не хватает стройматериалов». Свердловский омбудсмен призвала помочь пострадавшим от смерча в Кушве
19:12 Почти 32 тысячи нарушений за пять месяцев зафиксировали тагильские автоинспекторы
18:59 Клён упал и перегородил целую улицу в Екатеринбурге
18:48 Свердловское «Яблоко» из-за опасений давления выдвинет список кандидатов на выборы в заксобрание в 1500 километрах от Екатеринбурга
18:46 Оказавшийся на улицах Екатеринбурга «колобочек» ищет дом
18:33 Фельдшер из деревни Васькино выдала липовый больничный жительнице Екатеринбурга
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16:44 Проводившую «лечебные медитации» екатеринбурженку будут судить за мошенничество
16:25 В Екатеринбурге осудили трёх мужчин за хищение 6,5 миллиона рублей у пенсионеров
15:50 Серовскому пациенту, убившему своего соседа по палате за громкий храп, спустя два года предъявили обвинение
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