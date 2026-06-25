Авито запустил тестирование рекомендаций соседей для поиска мастеров по ремонту





— отметила руководитель категории «Ремонт и строительство» Авито Услуг Светлана Филимонова. «Даже в условиях глобальной диджитализации рекомендации от знакомых сохраняют огромную роль на рынке. Более четверти пользователей услуг по строительству, ремонту и благоустройству при выборе исполнителя ориентируются на рекомендации близких, друзей и соседей. Это особенно важно для этой категории бизнеса. Рекомендации знакомых — это понятный и привычный сценарий выбора проверенного мастера. Мы перенесли его в цифровой продукт и сейчас оцениваем, как новая механика влияет на пользовательский опыт»,

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Авито Услуги начали тестирование нового механизма поиска специалистов в сфере ремонта и строительства. Механика «Соседи рекомендуют» позволяет пользователям находить мастеров и компании, которых уже высоко оценили жители соседних домов или района.Как сообщили в пресс-службе Авито Услуг, компания первой в России перенесла в цифровой формат привычный сценарий поиска исполнителей по рекомендациям соседей.Сейчас новая механика тестируется в категориях строительства, ремонта и отделки, а также услуг по благоустройству и уходу за участками.По данным исследования Авито Услуг, 27% россиян, которые за последний год пользовались услугами в сфере ремонта, строительства или благоустройства, считают рекомендации знакомых и соседей главным фактором доверия при выборе специалиста.В компании отмечают, что рынок строительных и ремонтных услуг продолжает активно расти. В 2026 году его объем в России оценивается в 4,5 трлн рублей. По данным Авито, ежемесячно пользователи платформы совершают около миллиона сделок в сфере ремонта и строительства. В мае их число достигло 1,3 млн.Новый алгоритм позволяет выделять в поисковой выдаче специалистов, к которым уже обращались соседи пользователя и поставили им максимальную оценку. Такие объявления отображаются в отдельном блоке «Соседи рекомендуют» и получают специальный бейдж.Принцип определения соседства основан на адресах, которые пользователи указывают в своих профилях. Радиус поиска может составлять от нескольких десятков до нескольких сотен метров в зависимости от размера города, плотности населения, района и выбранной услуги. Мероприятие для возрастной категории 18+