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За травмы двух женщина оштрафована управляющая компания в Нижней Туре
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Прокуратура Нижней Туры провела проверку управляющей компании ООО «УК Антуфьев», обслуживающей многоквартирный дом № 1 по улице Машиностроителей. Поводом для надзорных мероприятий стало ненадлежащее содержание общего имущества здания.
В ходе проверки, проведённой ещё в марте 2026 года, были выявлены нарушения требований по обслуживанию кровли — в частности, отсутствие своевременной очистки от накапливающихся снежных масс. Последствия бездействия управляющей компании оказались весьма серьёзными. 15 марта 2026 года от падения с крыши снега и наледи пострадали две женщины. Одна из них была госпитализирована с ушибленной раной головы.
По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении ООО «УК Антуфьев» административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. По итогам рассмотрения дела организация оштрафована на 125 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
В ходе проверки, проведённой ещё в марте 2026 года, были выявлены нарушения требований по обслуживанию кровли — в частности, отсутствие своевременной очистки от накапливающихся снежных масс. Последствия бездействия управляющей компании оказались весьма серьёзными. 15 марта 2026 года от падения с крыши снега и наледи пострадали две женщины. Одна из них была госпитализирована с ушибленной раной головы.
По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении ООО «УК Антуфьев» административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. По итогам рассмотрения дела организация оштрафована на 125 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
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