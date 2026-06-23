Штраф за пользование чужой картой получил режевчанин

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Режевской городской суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в тайном хищении денежных средств с чужой банковской карты. Особая подлость преступления заключалась в том, что карта принадлежала знакомой преступника.Инцидент произошёл в мае текущего года. Обстоятельства дела таковы: потерпевшая, являющаяся инвалидом II группы и матерью двоих несовершеннолетних детей, передала знакомому свою банковскую карту вместе с пин-кодом и просьбой закупить некоторые товары в магазине. Мужчина купил необходимые товары, однако на этом не остановился. Воспользовавшись тем, что карта и код оказались у него в руках, он трижды снял наличные через банкомат на общую сумму 20 тысяч рублей. О пропаже средств женщина узнала в тот же день: её дочь заметила списания в мобильном приложении банка.Суд признал причинённый ущерб значительным, поскольку единственным источником дохода потерпевшей является пенсия по инвалидности. В ходе разбирательства подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ещё на стадии предварительного расследования он в полном объёме возместил похищенную сумму. Сама потерпевшая ходатайствовала о снисхождении к подсудимому, что тоже повлияло на мягкость наказания, которое выразилось в штрафе: мужчина должен будет выплатить 40 тысяч рублей в доход государства.Приговор пока не вступил в законную силу: стороны вправе обжаловать его в Свердловском областном суде в течение 15 дней. Мероприятие для возрастной категории 18+