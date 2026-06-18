Возрастное ограничение 18+
Пьяный мотоциклист без прав спровоцировал ДТП в Серове
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В понедельник, 22 июня, примерно в 14.25 в Серове на улице Ленина столкнулись мотоцикл Honda и легковой автомобиль Lada.
По информации УГИБДД по Свердловской области, 35-летняя женщина на Lada разворачивалась с крайней левой полосы, когда со стороны улицы Зелёной мчался 38-летний мужчина на мотоцикле. По предварительным данным, он не успел затормозить и врезался в легковушку.
В результате столкновения мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Серовскую городскую больницу. Автомобилистка не пострадала.
Позже выяснилось, что мужчина был пьян – алкотестер показал 0,390 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, у него не было водительского удостоверения соответствующей категории. На него составили несколько протоколов: по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за езду без прав, по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ за отсутствие страхового полиса, по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за несоблюдение дистанции и по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью. Мероприятие для возрастной категории 18+
По информации УГИБДД по Свердловской области, 35-летняя женщина на Lada разворачивалась с крайней левой полосы, когда со стороны улицы Зелёной мчался 38-летний мужчина на мотоцикле. По предварительным данным, он не успел затормозить и врезался в легковушку.
В результате столкновения мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Серовскую городскую больницу. Автомобилистка не пострадала.
Позже выяснилось, что мужчина был пьян – алкотестер показал 0,390 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, у него не было водительского удостоверения соответствующей категории. На него составили несколько протоколов: по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за езду без прав, по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ за отсутствие страхового полиса, по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за несоблюдение дистанции и по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью. Мероприятие для возрастной категории 18+
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