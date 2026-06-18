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Пьяный мотоциклист без прав спровоцировал ДТП в Серове

15.11 Вторник, 23 июня 2026
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В понедельник, 22 июня, примерно в 14.25 в Серове на улице Ленина столкнулись мотоцикл Honda и легковой автомобиль Lada.

По информации УГИБДД по Свердловской области, 35-летняя женщина на Lada разворачивалась с крайней левой полосы, когда со стороны улицы Зелёной мчался 38-летний мужчина на мотоцикле. По предварительным данным, он не успел затормозить и врезался в легковушку.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в Серовскую городскую больницу. Автомобилистка не пострадала.

Позже выяснилось, что мужчина был пьян – алкотестер показал 0,390 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Кроме того, у него не было водительского удостоверения соответствующей категории. На него составили несколько протоколов: по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за езду без прав, по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ за отсутствие страхового полиса, по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за несоблюдение дистанции и по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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Страшный смерч в Кушве 22 июня 2026: что известно о последствиях урагана в Свердловской области

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15:11 Пьяный мотоциклист без прав спровоцировал ДТП в Серове
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12:18 Режевчанина оштрафовали из-за фиктивной прописки мигрантов
12:07 Технический университет УГМК открыл приёмную кампанию
11:59 МЧС предупреждает о непогоде 24 и 25 июня в Свердловской области
11:34 В Екатеринбурге заметили плавающее в Исети тело парня
10:39 Прокуратура принимает пострадавших от смерча в Кушве
10:10 Ещё десять человек обратились за медицинской помощью после смерча в Кушве
09:51 В Североуральске из-за санитарных нарушений на 90 суток закрыли кафе «Берлога»
09:41 В Берёзовском задержали бегунка с похищенным из украденного сейфа
21:39 В парке Маяковского появились «Летние штучки»
21:25 Жительницу Красноуральска наказали за воровство электричества
21:02 Авито Спецтехника и НАДДиПС проведут крупнейший форум отрасли в Москве
20:54 В дальние поездки россияне берут термос и булочки
20:16 За неделю на свет появился 651 новый житель Свердловской области
19:30 Идёт сбор средств на экспертизу по Пышминским озёркам
18:57 В рамках фестиваля «Одна шестая» впервые проведут конкурс анимационного дебюта
17:32 В Екатеринбурге ищут 12-летнего мальчика с зелёными глазами
17:20 Водители жалуются на дефицит бензина на свердловских АЗС
16:33 Подростка из Татарстана признали виновным в хищении у жительницы Ирбита 2,5 млн рублей
16:22 Более 70 музыкантов выступят на фестивале EverJazz под Екатеринбургом
15:52 На семь водителей составили протоколы из-за неправильной перевозки детей в Алапаевске
15:28 Суд приостановил работу кафе «Вилка-Ложка» на Эльмаше
15:06 В Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО
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