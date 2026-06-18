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В Екатеринбурге за продажу персональных данных осудили экс-инспектора ДПС
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему инспектору группы по исполнению административного законодательства ДПС городской ГИБДД Лилии Шафиковой. Её признали виновной в продаже персональных данных.
Согласно материалам дела, в декабре 2024 года ей предложили за деньги передавать данные о водителях из информационной базы, и она согласилась. Так, вплоть до августа 2025 года она фотографировала карточки учета транспортного средства и присылала снимки своему знакомому. За всё время она продала персональные данные более чем 350 человек, заработав на этом 220 тысяч рублей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Шафикова заключила досудебное соглашение, и дело рассмотрели в особом порядке.
Чкаловский районный суд признал её виновной в распространении персональных данных (.п. «а», «в», «г» ч. 3 ст. 272.1), получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), и назначил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осуждённая лишена звания «капитан полиции» и права работать в госорганах на 2 года. Кроме того, Шафикову оштрафовали на 250 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Сообщается, что Лилия Шафикова работала в ГИБДД с 2001 по 2025 год. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно материалам дела, в декабре 2024 года ей предложили за деньги передавать данные о водителях из информационной базы, и она согласилась. Так, вплоть до августа 2025 года она фотографировала карточки учета транспортного средства и присылала снимки своему знакомому. За всё время она продала персональные данные более чем 350 человек, заработав на этом 220 тысяч рублей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Шафикова заключила досудебное соглашение, и дело рассмотрели в особом порядке.
Чкаловский районный суд признал её виновной в распространении персональных данных (.п. «а», «в», «г» ч. 3 ст. 272.1), получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), и назначил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также осуждённая лишена звания «капитан полиции» и права работать в госорганах на 2 года. Кроме того, Шафикову оштрафовали на 250 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Сообщается, что Лилия Шафикова работала в ГИБДД с 2001 по 2025 год. Мероприятие для возрастной категории 18+
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